IBM продасть активи The Weather Company компанії Francisco Partners

25 августа 2023 г., 15:35

IBM офіційно повідомила про продаж свого метеорологічного бізнесу в рамках оптимізації операцій.

Francisco Partners, приватна інвестиційна компанія, підписала остаточну угоду про придбання активів The Weather Company у IBM. Умови угоди не розголошуються, окрім того, що очікується, що вона буде закрита до кінця першого кварталу 2024 року, за умови отримання дозволів регуляторних органів та дотримання звичайних умов закриття угоди.

В рамках придбання Francisco Partners отримає додатки The Weather Company, орієнтовані на споживача, включаючи мобільний додаток The Weather Channel, Weather.com, Weather Underground і Storm Radar. Також у портфель покупця перейдуть корпоративні пропозиції The Weather Company для телерадіомовлення, медіа, авіації, рекламних технологій і «рішень для обробки даних». Крім того, за словами IBM, The Weather Company надасть Francisco Partners свої наукові послуги з прогнозування погоди, а також свою технологічну платформу.

Що стосується IBM, то вона збереже бізнес The Weather Channel з розробки програмного забезпечення для сталого розвитку після придбання, а саме «пакет екологічної розвідки» для ESG-звітності. І вона продовжить використовувати погодні дані The Weather Company для «кліматичних кейсів», таких як геопросторова модель штучного інтелекту, яку вона пропонує у Watsonx, своїй платформі штучного інтелекту та даних.

«Ми пишаємося тим, чого команда The Weather Company досягла разом з IBM, і ми впевнені, що найкращий шлях вперед - це самостійна компанія, яка отримує вигоду від розширених інвестицій, відданості та досвіду Francisco Partners, - сказав Роб Томас (Rob Thomas), старший віце-президент з програмного забезпечення та комерційний директор IBM. - За останні кілька років ми перетворили IBM на гібридну хмарну компанію та компанію зі штучного інтелекту. Ми регулярно переглядаємо наше портфоліо, щоб переконатися, що наші бізнес-напрямки є ключовими для цієї стратегії, і сьогоднішня новина відображає нашу постійну увагу до цих двох трансформаційних технологій».

Коли IBM у 2015 р. придбала The Weather Company за 2 мільярди доларів, вона позиціонувала цей крок як велику довгострокову гру у сфері аналітики, великих даних та інтернету речей. Зокрема, протягом приблизно восьми років IBM запустила низку нових додатків і сервісів на базі ресурсів The Weather Company, включаючи гіперлокальні прогнози, карти COVID-19 і розширені прогнози погоди, що використовують дані з літаків і смартфонів.

Під керівництвом IBM The Weather Company, заснована в 1980 році як The Weather Channel, зросла до обслуговування в середньому понад 415 мільйонів людей щомісяця на своїх веб-сайтах, орієнтованих на споживачів, і понад 2 000 підприємств.

Тим часом очікується, що приватний ринок прогнозування погоди зросте з 1,76 мільярда доларів у 2022 році до 4,18 мільярда доларів у 2030 році, згідно зі звітом компанії Verified Market Research.

