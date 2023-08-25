Huawei та Ericsson уклали довгострокову угоду про перехресне ліцензування патентів

25 августа 2023 г., 17:45

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За заявою Huawei, компанія уклала з Ericsson довгострокову угоду про перехресне ліцензування патентів. Вона охоплює патенти щодо широкого спектра стандартів, зокрема 3GPP, ITU, IEEE та IETF, для технологій мобільного зв’язку 3G, 4G і 5G. Також ця угода передбачає продаж компаніями відповідних мережевих інфраструктурних і споживчих пристроїв, гарантуючи обом сторонам доступ до запатентованих стандартизованих технологій одна одної.



«Ми дуже раді укладанню довгострокової угоди про перехресне ліцензування з Ericsson, — говорить Алан Фань (Alan Fan), голова відділу інтелектуальної власності Huawei. — Як головні учасники стандартних основних патентів (SEP) у сфері мобільного зв’язку компанії визнають цінність інтелектуальної власності одна одної. Ця угода створює сильніше патентне середовище і демонструє відданість обох компаній питанням належного захисту і поваги до інтелектуальної власності».



Зазначено, протягом останніх 20 років Huawei зробила значний внесок у розвиток основних стандартів у сфері ІКТ, зокрема для стільникового зв’язку, Wi-Fi та мультимедійних кодеків. У 2022 році компанія очолила рейтинг серед заявників Європейської патентної організації за кількістю поданих патентних заявок, що досягла позначки у 4 505 одиниць. Huawei є власником і розробником SEP та прагне застосовувати збалансований підхід до ліцензування. Завдяки укладанню цієї угоди компанія водночас надає й отримує доступ до основних технологій.



«Наше прагнення ділитися технологічними інноваціями сприятиме здоровому і стійкому розвитку галузі, а також наданню споживачам надійніших продуктів та послуг. Ця угода є результатом інтенсивних обговорень, що забезпечує справедливе дотримання інтересів як власників патентів, так і їх розробників», — додає Алан Фань.

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