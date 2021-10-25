FreeBuds Lipstick — новые дизайнерские TWS-наушники Huawei

25 октября 2021 г., 15:15

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Компания Huawei анонсировала TWS-наушники FreeBuds Lipstick, выполненные в оригинальном дизайне. Над их внешним видом в Парижском центре эстетических исследований Huawei работала международная группа дизайнеров. Результатом стал корпус с округленными формами.

Сообщается, что зарядный футляр Huawei FreeBuds Lipstick из нержавеющей стали, устойчивый к коррозии и износу, изготовлен с использованием 30 сложных процессов, включающих и тщательную полировку для получения гладкой, как зеркало, поверхности. Он имеет магнитную конструкцию. Сочетание черного, золотого и красного цветов Huawei FreeBuds Lipstick воспроизводит классический дизайн губной помады.

Наушники оснащены динамическим драйвером с увеличенной диафрагмой, которая поддерживает диапазон частот до 40 кГц и усиливает средние и высокие частоты, одновременно делая басы более мощными. В модели FreeBuds Lipstick реализована конструкция открытого типа.

Новинка поддерживает функцию настройки эквалайзера AEM EQ, которая автоматически определяет форму слухового канала и условия ношения, после чего применяет соответствующие показатели. В приложении Huawei AI Life пользователи могут выбрать один из режимов эквалайзера, в частности сбалансированный (по умолчанию), усиление басов, усиление высоких частот. Параметры сенсорного управления устройством можно настроить в приложении Huawei AI Life.

Huawei FreeBuds Lipstick могут записывать звук с частотой дискретизации до 48 кГц, для чего нужно включить режим Surroundings Mode в приложении Huawei AI Life. Режим записи окружающего звука может пригодиться, скажем, во время съемки видеоблога о путешествии, чтобы передать захватывающие моменты поездки с высококачественным звуком.

При выключенном шумоподавлении FreeBuds Lipstick предлагают 22 часа воспроизведения музыки с полностью заряженным чехлом или 4 часа воспроизведения музыки с полностью заряженными наушниками.

Информация о начале продаж FreeBuds Lipstick в Украине будет предоставлена позже.

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