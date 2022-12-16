Франція виділить гроші на підтримку українських стартапів та навчання молоді програмуванню

16 декабря 2022 г., 16:25

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр економіки, фінансів, промисловості та цифрового суверенітету Франції Бруно ле Мер підписали спільну «Дорожню карту технологічного сектору», яка дасть змогу посилити цифрову співпрацю країн.

У межах співробітництва Франція планує долучитися до фінансування потреб щодо захисту українських публічних даних. Зокрема, їх міграції, захисту та розміщення.

Окрім цього, за результатами попередніх переговорів між «Міністерством цифрової трансформації України» та «Міністерством економіки Франції» французький уряд планує виділити 1 млн євро на підтримку українських технологічних стартапів. Це дасть змогу розвиватися інноваційним технологічним проєктам, організовувати спільні заходи за участю французьких та українських технологічних підприємців.

Також французька ініціатива French Tech підтримуватиме українські технологічні компанії та громадян в умовах війни. Зокрема, надасть можливість хостингу стартапів на Station F та змогу українським студентам навчатися у спеціалізованому французькому закладі Ecole 42.

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