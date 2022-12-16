YouControl вдосконалив інструмент для аналізу ринків та пошуку нових партнерів

16 декабря 2022 г., 17:35

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Українська система для комплаєнсу, ділової розвідки та розслідувань YouControl запустила оновлений та значно розширений інструмент YouControl.Market для аналізу українського та європейського ринків, пошуку b2b клієнтів, партнерів, постачальників і підрядників.

Ключові переваги YC.Market: дані про понад 7 млн компаній та ФОП в Україні з можливістю миттєвої оцінки їх ризиковості; 28 критеріїв пошуку даних; аналітичний звіт, який базується на показниках економічної успішності бізнесів; дані про 6+ млн компанії Великобританії (в планах – інтеграція даних про бізнеси низки європейських країн).

По українських компаніях доступна інформація про: реєстраційні дані; види діяльності; дані про економічну активність; участь у держзакупівлях; інформація про зовнішньоекономічну діяльність; контакти.

По британських компаніях можна подивитися на: реєстраційні дані (статус, місто, тип компанії, дата реєстрації); дані за видами діяльності; економічна активність (фінанси, виторг, поточні активи, персонал, гроші та їхні еквіваленти).

Система дає можливість: здійснювати моніторинг новостворених бізнесів в режимі реального часу; проводити конкурентний аналіз та дослідження покриття ринку; здійснювати пошук лідерів ринку за об'єктивними показниками тощо. Це може бути корисно для розуміння тенденцій у бізнесі та для розширення бази контактів для відділу закупівель та продажів.

Завдяки цьому фінансові установи, наприклад, можуть пришвидшити прийняття рішень щодо доцільності відкриття нових відділень в тому чи іншому регіоні та місті. Підприємства з виробничої сфери та галузі надання послуг мають змогу вивчати контрагентів та шукати потенційні ніши для розвитку. Можна знаходити і перевіряти значно більшу кількість потенційних учасників для відкритих торгів як для комерційних так і публічних закупівель. Експортери та імпортериможуть переглядати інформацію по всіх конкурентам, які експортують такі самі товари та досліджувати загальний обсяг експорту за вибраними УКТЗЕД, а також зміни обсягу рік до року.

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