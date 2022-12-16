Витрати на хмарні сервіси в Китаї досягли 7,8 млрд доларів США в 3 кварталі 2022 року

16 декабря 2022 г., 15:25

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Canalys Research вважає, що витрати на послуги хмарної інфраструктури в континентальному Китаї в третьому кварталі 2022 р. зросли на 8% в річному обчисленні, досягнувши 7,8 млрд доларів і склавши 12% від загальних світових витрат на хмарні сервіси. Річні темпи зростання сповільнювалися протягом трьох кварталів поспіль, вперше опустившись нижче 10%. Попри нещодавнє відновлення ділової активності, операції все ще зазнають впливу пандемії COVID-19, що змушує корпоративних клієнтів скорочувати масштаби ІТ-послуг для зменшення операційних ризиків.



Чотирма найбільшими гравцями на хмарному ринку Китаю в цьому кварталі продовжували залишатися Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud і Baidu AI Cloud. Разом на них припадає 80% загальних витрат.



Наслідки пандемії COVID-19 продовжують затримуватися на китайському ринку, і скорочення витрат залишається пріоритетом для підприємств. Навіть клієнти з високими показниками використання хмарних технологій з цифровим корінням скоротили своє хмарне споживання в ІІІ кв. І зростання попиту на хмари з боку традиційних вертикалей (які історично мають менше цифрового споживання) не змогло компенсувати уповільнення.



Фахівці Canalys Research вважають, що в цілому хмарний ринок Китаю вступає в нову еру. Відбуваються значні зміни в конкурентному ландшафті і структурі клієнтів. Такі оператори, як China Telecom, здійснюють інвестиції та завойовують частку на ринку хмарних послуг, використовуючи переваги інфраструктурних витрат та широти покриття.



«Близько 60% клієнтів трьох найбільших хмарних вендорів на світовому ринку хмарних послуг припадає на традиційні вертикалі, - зазначив аналітик Canalys Research І Чжан (Yi Zhang). - На наступному етапі ми прогнозуємо, що китайський хмарний ринок буде рухатися за рахунок корпоративних клієнтів з традиційних вертикалей. Однак китайські постачальники хмарних послуг намагаються переконати традиційні сектори мігрувати в хмару, особливо ті, які мають більш низький рівень цифровізації».



Alibaba Cloud очолила ринок послуг хмарної інфраструктури в ІІІ кварталі 2022 року. На неї припало 36% загальних витрат після зростання на 4% в річному обчисленні. Це перший раз, коли Alibaba Cloud опустився до зростання у однозначних цифрах. Зростання в основному було обумовлено виконанням поновлення, але споживання хмарних послуг і розміри угод були нижчими, ніж очікувалося, особливо для клієнтів з інтернет-індустрії та роздрібної торгівлі. Alibaba Cloud шукає нові бізнес-можливості для стимулювання зростання. Попит клієнтів з автомобільної та електронної промисловості показав сильний імпульс зростання. У липні 2022 року оператор запустив сервісний центр в Португалії, перший за межами Китаю, щоб скористатися зростаючою цифровізацією в регіоні EMEA. Планується запуск ще двох сервісних центрів в Мексиці і Куала-Лумпурі для проникнення на ринки Північної Америки і Південно-Східної Азії.



Huawei Cloud займав 19% ринку і був другим за величиною постачальником хмарних послуг за період звіту. Темпи зростання оператора перевищили загальне зростання витрат на хмарні сервіси в Китаї в цьому кварталі, що призвело до збільшення його частки. Huawei Cloud запустила кілька невеликих загальних рішень, орієнтованих на клієнтів малого та середнього бізнесу з низьким ІТ-бюджетом та споживанням хмарних послуг. Модель була масштабованою, що сприяло значному зростанню доходів від SMB. Нова партнерська програма Huawei Cloud, оголошена у квітні, залучила велику кількість партнерів в екосистему каналів збуту Huawei Cloud. У цьому кварталі їх загальна кількість досягла 41000. Що стосується закордонної діяльності, Huawei Cloud запустила нові центри обробки даних в Індонезії та Ірландії і оголосила про інвестиції в розмірі 150 мільйонів євро в Ірландію, свій перший центр обробки даних в Європі.



Tencent Cloud захопила 16% китайського хмарного ринку в ІІІ кв. Компанія залишається прихильником скорочення збиткових проєктів і зосередження на прибутковості. Її хмарний бізнес все ще перебуває у фазі коригування, але зростання доходів повільно повертається. Вона продовжує мати перевагу у фінансовій галузі завдяки своїм продуктам баз даних. Нещодавно Tencent Cloud оголосила про створення спільного підприємства з China Unicom, що займається CDN-бізнесом і периферійним хмарним бізнесом. Ця ініціатива може мати обмежені економічні вигоди в короткостроковій перспективі, але є позитивною з точки зору довгострокових перспектив зростання.



Baidu AI Cloud посіла четверте місце, зайнявши 9% ринку і зростаючи на 12% щорічно. Протягом трьох кварталів вона продовжувала зростати більш швидкими темпами в порівнянні із загальним китайським хмарним ринком. Попри меншу існуючу базу, стійке зростання відбувалося завдяки міжгалузевій структурі клієнтів Baidu AI Cloud, що робить її менш залежною від ключових клієнтів. Вона закріпилася в деяких традиційних галузевих вертикалях, а саме у виробництві, енергетиці і транспорті. Її рішення для smart mobility було прийнято 63 містами, що є значним збільшенням покриття, порівняно з 24 містами рік тому. Baidu, об'єднавши свої хмарні технології і технології штучного інтелекту, продемонструвала певний успіх, зробивши впровадження хмарних рішень більш доступним і універсальним. Це також дозволяє масштабуватися за рахунок тиражування рішень в різних галузях.

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