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Фотоніка наближається до повного інтегрування з чіплетами

4 июля 2022 г., 16:15

Дослідники з Intel Labs розробили ключовий елемент фотоніки, який може підвищити продуктивність чіплетів у високопродуктивних мікросхемах центрів обробки даних.
Фотоніка наближається до повного інтегрування з чіплетами
Дослідники продемонстрували восьмихвильовий лазерний масив із розподіленим зворотним зв’язком (distributed feedback, DFB), який повністю інтегрований у кремнієву пластину та забезпечує високу рівномірність вихідної потужності +/- 0,25 дБ та однорідність розносу довжин хвиль ±6,5%, що перевищує галузеві специфікації.

Лазерна матриця побудована на 300-міліметровому виробничому процесі кремнієвої фотоніки Intel, щоб прокласти шлях до великого виробництва та широкого розгортання.

Майбутній продукт запропонує енергоефективне, високопродуктивне з’єднання зі швидкістю на рівні  кількох терабіт в секунду між обчислювальними ресурсами, включаючи ЦП, графічні процесори та пам’ять.

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