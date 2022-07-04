95% виданих та зареєстрованих патентів у 2021 році пов'язано з 5G-технологією

4 июля 2022 г., 15:15

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Аналітична компанія Tech+IP повідомляє, що її висновки і рейтинг патентів ґрунтуються на ретельному оцінюванні не лише необроблених патентних заявок, але і географічного положення, а також зв’язку з іншими патентами в межах 5G–стандарту. Організація має усі умови для оцінки ситуації на ринку, представництва Tech+IP працюють у Вашингтоні та Сан-Франциско. Також Tech+IP надавала ексклюзивні консультації з фінансових і транзакційних питань канадській компанії BlackBerry під час продажу патенту на 600 млн дол. організації Catapult IP Innovations.



«Поки кількість патентів 4G SEP (стандартний необхідний патент) усереднюється, а кількість прецедентів збільшується, впровадження 5G SEP прискорюється, оскільки патентні заявки стають більш обґрунтованими. Крім того, міжнародні заявки перетворюються на видані патенти. Зараз, як ніколи, важливо ретельно оцінювати 4G-дані, щоб визначити економічно раціональні практики для 5G-стандарту (і майбутнього 6G)», — повідомляє Tech+IP.



Під час дослідження Tech+IP загалом було оброблено 200500 патентних заявок, 24000 з яких подані у 2021 році. За даними організації, американський постачальник мікросхем Qualcomm має найбільше світове охоплення у сфері 4G-патентів. Це не дивно, оскільки Qualcomm є новатором у галузі міжнародного стільникового зв’язку.



Однак, за даними Tech+IP, ситуація на ринку 5G-патентів, який розвивається, зовсім інакша. Організація називає китайську компанію Huawei лідером рейтингу з патентних ліцензій 5G. Цей рейтинг охоплює кількість патентів, глобальне покриття та відповідність основним технічним стандартам. До того ж, 95% виданих і зареєстрованих патентів у 2021 році пов'язано з 5G-технологією. Це говорить про прискорення розгортання 5G, що спостерігається на ринку.



Tech+IP — лише одна з організацій, які займаються аналізом патентів у сфері 5G. Кожен з гравців ринку зробив власні висновки. Наприклад, IPlytics та GreyB також назвали Huawei лідером ринку у сфері 5G-патентів. Однак британська юридична фірма Bird&Bird віддала першу сходинку компанії Ericsson, а PA Consulting — компанії Nokia.



У своєму нещодавньому дослідженні Бюро з патентів і торгових знаків США зазначило, що шість компаній, а саме Ericsson, Huawei, LG, Nokia, Qualcomm і Samsung, майже на одному рівні володіють патентним ландшафтом 5G.



Тим часом у залах судів відбуваються обговорення 5G-патентів. Схоже, технологічні гіганти Apple та Ericsson вступають у неминучу битву за свої активи в сфері 5G.



Окрім того, нещодавно компанія Via Licensing закрила свій патентний пул у галузі бездротових технологій. У результаті Sisvel залишилася єдиним власником патентного пулу в галузі стільникового зв’язку на тлі переходу ринку до 5G-стандарту. Також Avanci оголосила про угоду з Ford Motor Company щодо патентної ліцензії. Завдяки цьому кроку вона стала найвпливовішою патентною організацією, пов’язаною з автомобільною галуззю.



Загалом події вказують на те, що 5G-патенти й дотепер є предметом палких дискусій, а ринок досі розвивається. Так, заяви щодо перемоги можуть бути передчасними. Слід враховувати, що Huawei є лідером згідно з рейтингом Tech+IP, однак досі перебуває під загрозою притисків з боку уряду США та їхніх союзників. Безумовно, цей факт впливає на продажі 5G-обладнання компанії та може похитнути її позиції на світовому ринку патентних ліцензій.

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