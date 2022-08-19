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Квартальні відвантаження HDD впали на 15% до 45 мільйонів

19 августа 2022 г., 9:45
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StorageNewsletter повідомив про квартальні продажі на ринку HDD посилаючись на звіт аналітичної компанії Trendfocus.

Кількість одиниць відвантажений пристроїв зменшилася на 15% до 45 мільйонів одиниць, а сумарна ємність - на 2% до 319 екзабайт.

При цьому незважаючи на слабкий попит клієнтів і OEM-виробників, перехід до накопичувачів вищої ємності виріс до рекордних 258 екзабайт.

Обсяг поставок Seagate залишився на рівні 154,67 екзабайт, попри падіння в поштучному виразі впав на 14% за той самий період до 19,88 млн дисків. Відвантаження nearline-пристроїв скоротилися на 5% до 8,61 мільйона, але по більшому асортименту продукції поставки зросли на 4% послідовно до 123,63 екзабайт. Продуктивні корпоративні рішення у форматі 2,5 дюйма впали на 10% за квартал до 1,63 мільйона одиниць, тоді як удосконалені диски для NAS та для відеоспостереження мали послідовне зростання продажів на 8%. По усім іншим сегментам відвантаження знизилися на двозначні відсотки через низькі споживчі витрати та продовження впровадження твердотільних накопичувачів на падаючому ринку ПК. Середня ємність nearline-пристроїв підскочила на 1,2 ТБ до 14,4 ТБ у порівнянні з попереднім кварталом, що призвело до збільшення середньої ємності жорсткого диска на 1,2 ТБ до 7,8 ТБ. Частка HDD Seagate зросла до 44,6%. Частка nearline скоротилася до 47,8%.

Обсяг поставок у Toshiba впав на 15% до 36,18 екзабайт, тоді як в одиницях скоротилися на 17% за той самий період до 8,29 мільйона, що відображає слабкість попиту клієнтів на всьому ринку. Поставки nearline скоротилися на 17% за квартал до 2,09 мільйона одиниць, тоді як відвантажена ємність у 26,88 екзабайт знизилася на 15% послідовно. Корпоративні рішення впали на 3% за квартал до 0,79 мільйона одиниць. Середня ємність HDD зросла більш ніж на 100 ГБ за квартал до 4,4 ТБ, тоді як загальна частка компанії впала до 18,6%. Частка nearline впала до 11,6%.

Збільшення частки у постачанні nearline HDD допомогло збільшити загальну ємність HDD Western Digital на 1% до 128,51 екзабайт, навіть при тому в одиницях падіння на 17% до 16,48 мільйонів HDD. Усі інші сегменти знизилися на двозначне відсоткове значення протягом кварталу, включаючи 3,5-дюймові CE, які включають жорсткі диски для відеоспостереження. Загальна частка Western Digital впала до 36,9%. Середня ємність жорсткого диска в 7,8 ТБ підскочила на 1,3 ТБ за квартал внаслідок збільшення середньої ємності на 1 ТБ і меншої кількості клієнтських жорстких дисків меншої ємності.

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