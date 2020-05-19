FedEx будет использовать ИИ-сервисы Azure для прогнозирования доставки грузов

19 мая 2020 г., 16:55

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Корпорации Microsoft и FedEx анонсировали долгосрочное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого логистический гигант будет использовать облачный сервис Azure для создания платформы машинного обучения, прогнозирующей потенциальные задержки с доставкой посылок.

К пилотным испытаниям будущей платформы под названием FedEx Surround, которая должна стать лишь первым из видимых плодов этой кооперации, корпорация FedEx при участии избранных клиентов планирует приступить уже этим летом. В ближайшие месяцы FedEx и Microsoft собираются анонсировать ещё несколько предложений, некоторые из них будут также использовать пакет приложений для управления бизнесом, Microsoft Dynamics.

FedEx Surround нацелена на предприятия с большими потоками коммерческих поставок. Производители, использующие транспортную сеть FedEx для снабжения своими товарами розничных продавцов, смогут с помощью интеллектуальных служб Azure учитывать в своих расчётах потенциальные задержки в пути. К примеру, изготовитель бытовой техники будет получать предупреждение, если машина с грузом холодильников рискует оказаться в дорожных пробках или попасть в снежные заносы. Затем менеджеры по снабжению могут использовать эту информацию, чтобы перенаправить груз на более удачный маршрут.

Помимо прогнозирования задержек FedEx Surround позволит сделать отслеживание посылок более прозрачным. Microsoft и FedEx совместно заявили, что их цель — обеспечить контроль почти в реальном времени с детализацией до уровня почтового индекса.

Владея этой информацией, компании смогут продавать больше и лучше. «Если у вас есть пять единиц товара в Огайо, и он не продается, вы будете знать, что артикул продается в районе залива или в Лос-Анджелесе и сможете переместить товар туда», — отметил генеральный директор FedEx, Фредерик Смит (Frederick Smith).

Новое партнёрство стало большой победой как для Microsoft, получившей ещё одного высокопрофильного клиента, так и для FedEx — которая сможет лучше конкурировать с бывшим клиентом, а теперь соперником, Amazon.com — отношения с ним были разорваны в прошлом году.

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