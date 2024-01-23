Фандрейзингова платформа United24 зібрала вже майже 600 млн дол.

23 января 2024 г., 11:35

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Запущена владою 5 травня 2022 року глобальна ініціатива з підтримки України United24 за півтора року існування зібрала вже понад пів мільярда доларів. За ці пожертви донорів зі всього світу відбудовуються мости, лікарні та школи, купуються морські дрони, FPV-дрони, швидкі, пікапи, всюдиходи.

Кошти надходили за п’ятьма напрямами: «Оборона», «Медична допомога», «Відбудова України», «Освіта і наука», «Гуманітарне розмінування». Наразі платформу підтримують донори зі 110 країн та 24 амбасадори.

Завдяки партнерам та донорам платформи вдалося відбудувати вже 22 мости, зруйнованих через російську агресію. Крім того, завдяки внескам донорів United24 вдалося профінансувати будівництво першого в Україні «Центру протимінної діяльності», де надаватимуть сертифіковану освіту мінерам, видаватимуть ліцензії на гуманітарне розмінування українським та іноземним компаніям. Це важливий крок до відновлення мирного життя на деокупованих територіях.

191 реанімобіль типу С та 13 броньованих евакуаційних авто, 659 генераторів для лікарень, а також 35 транспортних апаратів ШВЛ та 28 дитячих, 83 наркозно-дихальні апарати, 22 рентгенівські установки з С-аркою, 14 апаратів УЗД – це лише частина обладнання, придбаного для медичної галузі України. Також завдяки підтримці донорів відновили рентгенологічне відділення Чернігівської міської лікарні та Чернігівський медичний центр сучасної онкології.

У межах зборів платформи на оборону були придбані 5642 комплекти БПЛА, 36 морських дронів та 117 спеціальних автомобілів, 20 приладів нічого бачення та тепловізорів, 48189 бронежилетів, 75044 одиниці спорядження та багато іншого. Створений завдяки пожертвам донорів перший у світі флот морських дронів.

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