Комерціалізація Copilot у 2024 році прискорить розробку спеціалізованих серверів і ПК зі штучним інтелектом

23 января 2024 г., 12:25

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TrendForce прогнозує, що 2024 рік ознаменується значним розширенням периферійних додатків АІ, використовуючи основу, закладену АІ-серверами, і розгалуженням на ПК зі штучним інтелектом.



Прогнозується, що світовий ринок серверів АІ, що охоплює навчання та імплементування, перевищить 1,6 мільйона одиниць, зростаючи на вражаючі 40%. Крім того, очікується, що CSP збільшать свою участь у цьому секторі.



Граничні програми АІ, відомі своїми жорсткими вимогами, переходять на ПК зі штучним інтелектом. Цей зсув спрямований на децентралізацію робочих навантажень серверів АІ і розширення спектру використання АІ. TrendForce стверджує, що комп’ютери зі штучним інтелектом, як очікується, відповідатимуть критерію обчислювальної потужності 40 TOPS, встановленому Microsoft. Оскільки нові продукти, що відповідають цьому порогу, очікуються наприкінці 2024 року, у 2025 році прогнозується значне зростання, особливо після випуску процесора Intel Lunar Lake наприкінці 2024 року.



Ринок комп’ютерів зі штучним інтелектом наразі розвивається завдяки двом ключовим факторам. По-перше, це опит на термінальні додатки, де в основному домінує Microsoft завдяки своїй операційній системі Windows і пакету Office. Microsoft готова інтегрувати Copilot в наступне покоління Windows, що робить Copilot фундаментальною вимогою для АІ-комп’ютерів. По-друге, Intel, як провідний виробник процесорів, виступає за комп’ютери зі штучним інтелектом, які поєднують в собі архітектури CPU, GPU і NPU для забезпечення різноманітних термінальних додатків штучного інтелекту.



Платформа Qualcomm Snapdragon X Elite, представлена наприкінці 2023 року, стане першою, яка відповідатиме стандартам Copilot, а її поставки очікуються у другій половині 2024 року. Прогнозується, що ця платформа забезпечить близько 45 TOPS. Очікується, що серія Ryzen 8000 (Strix Point) від AMD також відповідатиме цим вимогам. Meteor Lake від Intel, випущена в грудні 2023 року з комбінованою потужністю CPU+GPU+NPU 34 TOPS, не дотягує до стандартів Microsoft. Однак майбутній Lunar Lake від Intel може перевищити поріг у 40 TOPS до кінця року.



Перегони між Qualcomm, Intel і AMD на ринку комп’ютерів зі штучним інтелектом посилять конкуренцію між процесорними архітектурами x86 і Arm. Завчасне дотримання вимог Microsoft дає Qualcomm можливість скористатися першою хвилею можливостей AI ПК, оскільки великі виробники ПК, такі як Dell, HPE, Lenovo, ASUS і Acer, розробляють моделі, оснащені процесорами Qualcomm, у 2024 році, кидаючи виклик сегменту x86.



Очікується, що комп’ютери зі штучним інтелектом сприятимуть зростанню середнього обсягу пам’яті ПК і збільшенню частки LPDDR.



Microsoft встановила базовий рівень для DRAM в AI ПК на рівні 16 ГБ. У довгостроковій перспективі TrendForce прогнозує, що комп’ютери зі штучним інтелектом сприятимуть зростанню річного попиту на біти DRAM для ПК, а тенденції до модернізації споживчої пам’яті ще більше збільшать цей попит.



Нарешті, процесори, які відповідають вимогам Microsoft щодо 40 TOPS для NPU, включають Snapdragon X Elite від Qualcomm, Strix Point від AMD та Lunar Lake від Intel. Примітною особливістю цих процесорів є перехід на LPDDR5x замість поточних модулів DDR SO-DIMM. Цей вибір зумовлений необхідністю швидшої передачі даних; швидкість DDR5 коливається в межах 4800-5600 Мбіт/с, тоді як LPDDR5x досягає 7500-8533 Мбіт/с. Таким чином, TrendForce прогнозує, що LPDDR складе приблизно 30-35% попиту на оперативну пам’ять для ПК в цьому році, а в майбутньому показник буде збільшуватися завдяки специфікаціям, встановленим виробниками процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом, що призведе до подальшого зростання популярності LPDDR.

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