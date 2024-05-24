Платформа UNITED24 запускає безстроковий збір на наземні роботизовані платформи

24 мая 2024 г., 10:25

Офіційна фандрейзингова платформа України UNITED24 оголошує перший збір на наземні роботизовані платформи. Роботи здатні зберегти життя захисників – вони будуть підвозити боєкомплекти на позиції, атакувати ворога та евакуйовувати поранених. Цей збір безстроковий, адже роботи на полі бою необхідні нашим військовим постійно. Після закупівлі їх розподілятиме Генеральний штаб ЗСУ.

UNITED24 збирає на: бойових роботів Лють, MOROZ, Шабля М2, D-11 – вони штурмують позиції ворога та обороняють наші; роботів-камікадзе ARK-1 – знищують російську бронетехніку; заміновувачів RATEL S – мінують території й позиції ворога протитанковими мінами; логістичні Воля-Е, Ratel H, Termit, Рись Pro, КНЛР-Е, Sirko-S1 – довозять на позиції військових боєкомплекти, евакуйовують поранених з передової та встановлюють РЕБ.

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