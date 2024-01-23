Apple за вихідні продала від 160 тис до 180 тис гарнитур Vision Pro

23 января 2024 г., 10:25

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Гарнітура Apple Vision Pro швидко була розкуплена після відкриття попередніх замовлень у п’ятницю. Але за словами провідного аналітика Мінчі Куо ( Ming-Chi Kuo) з TF International Securities, перші ознаки можуть означати, що попит на неї зменшується.



За оцінками Куо - Apple за вихідні продала від 160 000 до 180 000 пристроїв Vision Pro.



Але подовжені терміни доставки залишилися незмінними через 48 годин після відкриття попередніх замовлень, за словами Куо, який написав, що це викликає «велике занепокоєння» - «попит може швидко зменшитися після того, як основні фанати та інтенсивні користувачі зроблять свої замовлення».



«Популярні моделі iPhone також розкуповуються одразу після попереднього замовлення, а час доставки зазвичай збільшується до декількох тижнів протягом декількох годин, - написав Мінчі Куо. - Однак, на відміну від Vision Pro, час доставки моделей iPhone зазвичай продовжує збільшуватися через 24-48 годин після відкриття попередніх замовлень, що свідчить про те, що попит продовжує зростати навіть після початкового [розпродажу]».



Куо написав у своєму блозі, що для Apple «не повинно бути складним завданням» відвантажити 500 000 одиниць Vision Pro в цілому цього року. Однак, раніше він прогнозував, що компанія випустить лише від 60 000 до 80 000 одиниць до релізу продукту 2 лютого.



Аналітики Morgan Stanley в середу спрогнозували, що Apple, ймовірно, відвантажить від 300 000 до 400 000 одиниць своєї гарнітури віртуальної реальності в цьому році, «з подальшим зростанням в залежності від початкових відгуків про продажі».



На Уолл-стріт не очікують, що Vision Pro вартістю 3499 доларів одразу ж забезпечить значний приріст доходів Apple, але вони стежать за тим, як перше сприйняття нової категорії продуктів може сигналізувати про її потенціал у майбутньому.



«Наразі Vision Pro все ще залишається дуже нішевим продуктом», - відзначає Куо.

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