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Facebook перехватила у Apple ключевую технологию дополненной реальности

31 марта 2020 г., 14:35
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Facebook перехватила у Apple ключевую технологию дополненной реальности

Похоже, что компания Facebook успела первой наложить руки на технологию, которую Apple очень хотела заполучить для своего проекта очков дополненной реальности (AR).

Согласно сведениям ресурса Information, подтверждённым последовавшим пресс-релизом, британская фирма Plessey Semiconductor достигла соглашения с Facebook о лицензировании последней своих технологий и о резервировании мощностей своей фабрики для выполнения заказов Facebook. Сделка подобного рода, по мнению наблюдателей, более предпочтительна, чем прямое поглощение, так как вызывает меньше вопросов у регулирующих организаций.

Plessey Semi является одним из немногих производителей, выпускающих microLED для использования в AR-дисплеях.

«Мы решили работать с Facebook, чтобы помочь им реализовать видение следующей вычислительной платформы, ориентированной на людей, — говорится в пресс-релизе Plessey Semi. — В соответствии с новым коммерческим соглашением наши мощности по производству светодиодов будут задействованы для ​ помощи Facebook в прототипировании и разработке новых технологий для потенциальных приложений в области AR/VR. Благодаря потребительским устройствам, таким как Oculus Quest, и череде революционных исследований, Facebook является одной из лучших компаний, способных воплотить в жизнь потребительские очки AR. Мы разделяем это видение будущего, в котором исчезают технологии и барьеры между людьми».


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