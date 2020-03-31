Facebook перехватила у Apple ключевую технологию дополненной реальности

31 марта 2020 г., 14:35

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Похоже, что компания Facebook успела первой наложить руки на технологию, которую Apple очень хотела заполучить для своего проекта очков дополненной реальности (AR).

Согласно сведениям ресурса Information, подтверждённым последовавшим пресс-релизом, британская фирма Plessey Semiconductor достигла соглашения с Facebook о лицензировании последней своих технологий и о резервировании мощностей своей фабрики для выполнения заказов Facebook. Сделка подобного рода, по мнению наблюдателей, более предпочтительна, чем прямое поглощение, так как вызывает меньше вопросов у регулирующих организаций.

Plessey Semi является одним из немногих производителей, выпускающих microLED для использования в AR-дисплеях.

«Мы решили работать с Facebook, чтобы помочь им реализовать видение следующей вычислительной платформы, ориентированной на людей, — говорится в пресс-релизе Plessey Semi. — В соответствии с новым коммерческим соглашением наши мощности по производству светодиодов будут задействованы для ​ помощи Facebook в прототипировании и разработке новых технологий для потенциальных приложений в области AR/VR. Благодаря потребительским устройствам, таким как Oculus Quest, и череде революционных исследований, Facebook является одной из лучших компаний, способных воплотить в жизнь потребительские очки AR. Мы разделяем это видение будущего, в котором исчезают технологии и барьеры между людьми».

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