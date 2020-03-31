Jabra представила новую линейку гарнитур Evolve2

31 марта 2020 г., 15:05

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Компания Jabra выпустила новое поколение своей линейки Evolve — гарнитуры Evolve2, призванные повысить эффективность работы в современном рабочем пространстве. В линейку вошли модели Evolve2 85, Evolve2 65 и Evolve2 40. Заявлено, что в новинках реализованы более эффективное шумоподавление, улучшенная четкость речи, функции совместной работы для распределенных команд, возможность работать из любого места и система мониторинга и анализа UC-инфраструктуры. Гарнитуры работают со всеми основными платформами унифицированных коммуникаций (UC) и ожидают сертификации для Microsoft Teams.

Evolve2 интегрируется с ведущими вендорами ПО и решений для мониторинга. Это позволяет ИТ-руководителям в случае снижения качества совершаемых звонков быстро проанализировать производительность каждой гарнитуры Jabra и найти причину проблем, независимо от того, связана ли она с работой Wi-Fi маршрутизатора, UC-инфраструктуры или индивидуальными пользовательскими настройками гарнитуры. Кроме того, с помощью ПО Jabra Xpress можно управлять гарнитурами, обновляя встроенное ПО и добавляя новые функции.

Благодаря цифровой гибридной системе ANC и шумоизоляционным амбушюрам, выполненным из пены с эффектом памяти, для Evolve2 85 заявлено шумоподавление на 50% лучшее, чем у гарнитуры предыдущего поколения Jabra Evolve. Кардинально выросло качество воспроизведения голоса за счет улучшенной на 40% передачи звука и усиленному вдвое шумоподавлению. Такая фокусировка для общения даже в очень шумной среде стала возможна, в частности, за счет использования 10 микрофонов, способствующих одновременно чистоте передачи голоса и работе системы активного шумоподавления (ANC).

Продукты новой линейки снабжены хорошо заметным индикатором занятости, который размещен на обеих чашах наушников. Помимо прочего, беспроводные гарнитуры этой линейки подключаются к любым мобильным устройствам. Приложение Jabra Sound+ позволяет устанавливать настройки для получения индивидуального звучания.

Линейка Evolve2 включает в себя три гарнитуры:

Evolve2 85 оснащена цифровой гибридной системой активного шумоподавления (ANC) и десятью микрофонами, два из которых расположены на оголовье и восемь — в чашах наушников. Для гарнитуры заявлено до 37 часов в беспроводном режиме. В новинке установлены 40-миллиметровые динамики.

Evolve2 65 имеет три микрофона, два из которых расположены в оголовье и один в правой чаше наушников. Для гарнитуры заявлено до 37 часов работы от аккумулятора. Радиус действия беспроводного подключения увеличен втрое по сравнению с Evolve 65.

Evolve2 40 представляет собой проводную гарнитуру, с таким же уровнем комфорта, надежности и удобства использования, как и у модельи Evolve2 65.

В комплект гарнитур Evolve2 85 и Evolve2 65 входит Jabra Link 380 — новый Bluetooth-адаптер, который доступен в вариантах USB-C и USB-A.

Модели, предназначенные для работы с Microsoft Teams, снабжены специальной кнопкой, по нажатию которой выполняется подключение к онлайн конференциям и общению с коллегами. В таких моделях используется специальный светодиодный индикатор состояния, оповещающий о различных событиях, таких как пропущенный звонок или начало онлайн встречи.

Хольгер Райзингер, старший вице-президент Jabra по корпоративным решениям: «Сегодня условия работы сотрудников компаний меняются. Во всех сегментах рынка виден серьезный прогресс, но производительность не растет такими темпами, какие требуются компаниям. Напротив, в офисах возникает все больше отвлекающих факторов. Совместная работа становится популярнее, но так же растет и удаленная работа. Современное рабочее пространство становится все более запутанным и мешает эффективной работе. Но мы предлагаем решение подобных проблем — линейку Evolve2. Наши инновационные цифровые гарнитуры помогают повысить производительность и концентрацию сотрудников. Мы уверены, что наша новая линейка Evolve2 — это лучшие гарнитуры как для самостоятельной, так и для совместной работы, которые задают новый стандарт гарнитур для современного рабочего пространства».

Гарнитуры Evolve2 85 и Evolve2 65 будут доступны в двух цветах: черный и бежевый. Гарнитура Evolve2 40 будет доступна в черном цвете.

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