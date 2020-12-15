Exabeam в числе лидеров рейтинга Deloitte 2020 Technology Fast 500

15 декабря 2020 г., 15:35

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Компания NWU, эксклюзивный дистрибьютор Exabeam в Украине, сообщила, что в недавно опубликованном списке Deloitte Technology Fast 500 вендор занял 44 место в рейтинге самых быстрорастущих компаний в области технологий. Мало того, этот производитель на 10-м месте из числа компаний, расположенных в районе Bay Area г. Сан-Франци́ско.



Сегодня службы безопасности сталкиваются с непреодолимыми препятствиями: миллиарды предупреждений, внутренние угрозы, ложные срабатывания и растущие буквально каждый день поверхности атак. Нагрузка на службы информационной безопасности постоянно растет и при этом ощущается острая нехватка необходимых специалистов. Они должны собрать сложные головоломки, понять, кто что сделал и почему, а также отличать настоящие угрозы от фальшивых.



С момента своего основания в 2013 г. Exabeam была сосредоточена на том, чтобы помочь службам безопасности добиться успеха в тех непростых условиях, в которых приходится работать. Платформа управления безопасностью, разработанная Exabeam, использует науку о данных для выявления моделей поведения сотрудников и для обнаружения отклонений, которые могут указывать на угрозы. Плюс к этому платформа обеспечивает автоматизацию рутинных и повторяющихся задач с помощью аналитики рабочих процессов в компании. Все это позволяет обеспечить сдерживание угроз и значительно сократить время на расследование возникающих инцидентов — в среднем до 51%.



Кроме того, компания запустила облачные сервисы, доступные на недавно стартовавшей платформе Exabeam Cloud Platform (ECP) и основная часть нового бизнеса в 2020 г. будет приходиться на развертывание SaaS.



Компания стремиться проводить постоянные улучшения продуктов и укреплять партнерскую сеть. Одним из ключевых элементов стратегии стала доступность Exabeam SaaS Cloud Essential для средних предприятий. В оснащении платформы уже более 40 специальных коннекторов, включая поддержку Zoom и Code42, мониторинг хранилищ AWS, GCP и Azure.



«С самого начала работы нашей компании мы были нацелены на то, чтобы радикально изменить сферу аналитики и автоматизации обеспечения информационной безопасности, чтобы войти в число лидеров рынка. Появление Exabeam в таком престижном рейтинге, как Technology Fast 500, и место в числе топ-50 в весьма сложный год для многих организаций, для нас служит явным показателем того, что мы идем к поставленной цели », - заявил Нир Полак (Nir Polak), генеральный директор Exabeam. «Для меня большая честь видеть, нашу компанию в числе передовых предприятий индустрии, и я уверен, что наш рост продолжится по мере того, как будет расти спрос на аналитические решения для SOC», продолжил он.



«Более 25 лет мы чествуем компании, которые выходят на передовые позиции в индустрии, и список Technology Fast 500 этого года является доказательством того, что технологии - от программного обеспечения и цифровых медиа-платформ до биотехнологий - действительно проникают во многие аспекты нашей жизни, - заявил Пол Сильверглейт (Paul Silverglate), вице-президент Deloitte, курирующий исследования технологического сектора США. «Мы поздравляем победителей этого года, который как никогда требовал инновации для решения проблем, обусловленных пандемией».





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