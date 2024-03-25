Витрати на рішення GenAI в Європі перевищать 30 млрд дол. у 2027 році

25 марта 2024 г., 12:25

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Згідно з останнім звітом Worldwide AI and Generative AI Spending Guide (v1 2024) від IDC, європейський ринок АІ та GenAI досягне майже 47,6 мільярда доларів у 2024 році і зафіксує середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 33,7% протягом прогнозованого періоду 2022-2027 років. На Європу припадає близько п’ятої частини світового ринку АІ.



Хоча частка GenAI досягла лише 9,6% від загального європейського ринку АІ у 2023 році, вона стрімко зростає. Витрати на GenAI зростатимуть більш ніж утричі швидше, ніж на інші напрямки. І в результаті генеративний штучний інтелект становитиме понад чверть усього європейського ринку АІ у 2027 році.



Програмне забезпечення стане найбільшим технологічним сегментом у 2024 році по цьому напрямку - ринкова вартість цих рішень перевищить показники обладнання та послуг разом узятих. Крім того, очікується, що в період 2022-2027 рр. ПЗ демонструватиме найшвидше зростання, зумовлене попитом на програми та платформи для АІ.



Впровадження АІ вже широко поширене, і компанії демонструють свою готовність розширити це впровадження до GenAI. Згідно з опитуванням IDC EMEA, проведеним у грудні 2023 року, кожна третя компанія вже використовує або планує використовувати рішення зі штучного інтелекту протягом наступних 24 місяців. Зрілість впровадження є результатом потреби в оптимізації бізнес-процесів з чітким фокусом на клієнтах і співробітниках. Дійсно, рішення зі штучного інтелекту довели свою ефективність у підвищенні якості обслуговування клієнтів, а також у підвищенні продуктивності праці працівників. З іншого боку, їхнє впровадження стикається з проблемами, пов’язаними насамперед із широкою інтеграцією штучного інтелекту в організацію та його етичним використанням.



«Штучний інтелект, а також додатки GenAI повинні бути повністю інтегровані в бізнес, супроводжуючись відповідальним використанням, - зазначила Карла Ла Кроче (Carla La Croce), менеджер з досліджень IDC. - Реалізація повного потенціалу АІ та GenAI вимагає часу. Хоча очевидно, що саме такі рішення привносять для процесів компаній, ефективна реалізація цих переваг вимагає довгострокового планування. Це вимагає від компаній гнучкого та адаптивного бізнес-плану для інтеграції АІ та GenAI в більш широку стратегію».



Банківська справа, роздрібна торгівля, а також розробка ПЗ та інформаційні послуги є Тор3 галузями за обсягом витрат, на які припадає майже третина європейського ринку АІ. У фінансовому секторі помітне використання рішень штучного інтелекту охоплює сфери кібербезпеки, включаючи розширений аналіз і розслідування шахрайства, а також системи розвідки та запобігання загрозам. Крім того, фінансові установи все частіше інтегрують GenAI у свої послуги, наприклад, для виявлення шахрайства або для створення точних прогнозів і сценаріїв.



Еволюція очікувань і потреб клієнтів, жорстка конкуренція та прагнення до покращення якості обслуговування клієнтів в Інтернеті - це все фактори, які спонукають ритейлерів експериментувати з новими технологіями. Зокрема, галузь роздрібної торгівлі користується перевагами можливостей, створених штучним інтелектом. Завдяки таким функціям, як доповнені агенти з обслуговування клієнтів або експертні консультанти з питань шопінгу та рекомендації щодо товарів, клієнтський досвід і задоволеність завжди перебувають у центрі цілей ритейлу, де АІ може стати трансформаційною силою. Більше того, GenAI набирає обертів, оскільки багато ритейлерів планують дослідити застосування великих мовних моделей (LLM) і фундаментальних моделей (FM) у маркетингу, продажах і залученні клієнтів.



Нарешті, індустрія програмного забезпечення та інформаційних послуг характеризується витратами на АІ шляхом надання відповідної інфраструктури. Ці компанії надають користувачам доступ до такої інфраструктури, забезпечуючи ресурси, необхідні для обчислень і зберігання даних для розробки систем АІ або надання послуг кінцевим споживачам. Витрати на штучний інтелект в цій галузі визначатимуться апаратними компонентами, які становлять найбільшу технологічну складову загального ринку АІ. Проте, ринкова частка програмного забезпечення буде збільшуватися в довгостроковій перспективі, зростаючи швидше, ніж будь-який інший технологічний компонент, оскільки постачальники ПЗ дозволять кінцевим користувачам також використовувати їхні рішення PaaS і SaaS. Крім того, технологічні лідери самі можуть використовувати GenAI для прискорення розробки програмного забезпечення.

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