Google Workspace залишається безоплатним для українського бізнесу

Як зазначив у своєму telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, українські підприємці й надалі безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.
Нагадаємо, з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, але Мінцифра домовилася про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. Для нього до кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними.
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