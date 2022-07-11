Google Workspace залишається безоплатним для українського бізнесу

11 июля 2022 г., 16:55

Як зазначив у своєму telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, українські підприємці й надалі безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.



Нагадаємо, з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, але Мінцифра домовилася про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. Для нього до кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними.

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