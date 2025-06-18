Системи зберігання даних Lenovo ThinkSystem серій DE, DM та DG вже доступні до замовлення

18 июня 2025 г., 15:35

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Компанія ERC представляє нове покоління систем зберігання даних (СЗД) Lenovo ThinkSystem серій DE, DM та DG. Рішення розроблено для забезпечення оптимальної продуктивності та ефективності завдяки інтегрованим функціям захисту даних і відмовостійкості, які трансформують операції з даними та зменшують ризики, щоби розкрити увесь потенціал за допомогою штучного інтелекту та модернізації підходів до роботи з даними.

Оновлені пристрої серій DM і DG (ThinkSystem DM3200F, DM5200F, DM7200F, DG5200, DG7200 та DM5200H) побудовані на ONTAP 9.16.1 і орієнтовані на потреби середніх підприємств щодо забезпечення продуктивності, простоти, місткості, безпеки та високої доступності. Корпус 2U для монтажу в стійку; конструкцією передбачено два контролери. Використання подібних шасі з ідентичними передніми та задніми вбудованими портами та HIC в усіх моделях серій DM і DG відповідно.

Ключові вдосконалення: повний набір функцій захисту даних, який вбудовано в ONTAP; автономний захист від програм-вимагачів ONTAP на основі AI; виявлення загрози діяльності з файлами та реагування; автоматичне оновлення для ефективного та точного виявлення; просте оновлення для наявних клієнтів ARP.

Нове покоління гібридних і флеш СЗД середнього класу ThinkSystem DE4800H і DE4800F підходить для широкого діапазону корпоративних навантажень, зокрема: роботи з великими обсягами даних та аналітикою, відеоспостереження, технічних обчислень, резервного копіювання і відновлення.

Ці рішення створені для оптимізації продуктивності змішаних робочих навантажень. Вони забезпечують утричі вищу продуктивність завдяки більш гнучкому вводу-виводу та тривалішому терміну слугування, трикратну продуктивність в порівнянні з DE4000F, асинхронне віддзеркалення й оновлення знімків тощо.

Гібридна СЗД початкового рівня ThinkSystem DE4200H забезпечує можливості керування сховищем корпоративного класу із широким вибором варіантів підключення до хосту, гнучкими конфігураціями дисків і розширеними функціями керування даними. Вона адаптована до сценаріїв зростання бізнесу, віртуалізації та баз даних.

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