 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Canva купує MagicBrief і виходить на ринок аналітики

18 июня 2025 г., 14:25
0 
 
Сервіс для створення графіки та презентацій Canva оголосив про придбання стартапу MagicBrief, який спеціалізується на аналізі ефективності реклами. 
 
Наглядачі зазначають, що це вже 12-та угода з поглинання в історії Canva, що свідчить про стратегічне розширення її функціональності - цього разу в бік маркетингової аналітики.
 
MagicBrief, заснований у 2022 році, надає інструменти для оцінки рекламних витрат, залучення користувачів і вивчення ефективності кампаній конкурентів. Стартап має 14 працівників і базується в Сіднеї - так само, як і Canva. У 2023 році MagicBrief залучив 2 млн дол. інвестицій від Archangel і Blackbird, перших інвесторів Canva.
 
Canva повідомила, що нові можливості MagicBrief будуть інтегровані в один із її майбутніх продуктів, реліз якого заплановано пізніше цього року.
 
Наразі Canva обслуговує понад 240 млн користувачів, має понад 5 500 працівників і генерує понад 3 млрд дол. щорічного доходу. За словами співзасновника та операційного директора компанії Кліффа Обракті (Cliff Obrecht), на рахунках Canva знаходиться 1 млрд дол., і вихід на IPO цього року не планується.
 
«Ми віримо, що саме завдяки AI можемо справді демократизувати маркетинг і дати змогу командам робити більше з меншими ресурсами», - зазначив Обракті.
 
Варто додати, що Adobe - головний конкурент Canva - також має власні аналітичні інструменти. Компанія ще раніше розширила свої можливості за межі креативного ПЗ, представивши АІ-сервіси для створення реклами, відстеження її ефективності та аналітики кампаній.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  