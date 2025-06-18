Canva купує MagicBrief і виходить на ринок аналітики

18 июня 2025 г., 14:25

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Сервіс для створення графіки та презентацій Canva оголосив про придбання стартапу MagicBrief, який спеціалізується на аналізі ефективності реклами.

Наглядачі зазначають, що це вже 12-та угода з поглинання в історії Canva, що свідчить про стратегічне розширення її функціональності - цього разу в бік маркетингової аналітики.

MagicBrief, заснований у 2022 році, надає інструменти для оцінки рекламних витрат, залучення користувачів і вивчення ефективності кампаній конкурентів. Стартап має 14 працівників і базується в Сіднеї - так само, як і Canva. У 2023 році MagicBrief залучив 2 млн дол. інвестицій від Archangel і Blackbird, перших інвесторів Canva.

Canva повідомила, що нові можливості MagicBrief будуть інтегровані в один із її майбутніх продуктів, реліз якого заплановано пізніше цього року.

Наразі Canva обслуговує понад 240 млн користувачів, має понад 5 500 працівників і генерує понад 3 млрд дол. щорічного доходу. За словами співзасновника та операційного директора компанії Кліффа Обракті (Cliff Obrecht), на рахунках Canva знаходиться 1 млрд дол., і вихід на IPO цього року не планується.

«Ми віримо, що саме завдяки AI можемо справді демократизувати маркетинг і дати змогу командам робити більше з меншими ресурсами», - зазначив Обракті.

Варто додати, що Adobe - головний конкурент Canva - також має власні аналітичні інструменти. Компанія ще раніше розширила свої можливості за межі креативного ПЗ, представивши АІ-сервіси для створення реклами, відстеження її ефективності та аналітики кампаній.

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