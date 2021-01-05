«Укртелеком» обеспечивает быстрым интернетом гипермаркеты «Эпицентр»

5 января 2021 г., 13:40

В 2020 г. оператор «Укртелеком» обеспечил подключением к интернету по оптике 36 торговых центров национальной сети «Эпицентр» в разных областях страны. Магазины сети получают интернет-каналы 100 Мбит/с и PRI-потоки на определенное количество телефонных номеров. В настоящее время ведутся работы по подключению девяти центров выдачи онлайн заказов в Киеве, Запорожье, Энергодаре, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Тернополе, Городке (Хмельницкая область).

Напомним, сеть «Эпицентр» в 2020 г. начала открывать центры выдачи заказов интернет-магазина epicentrk.ua. Новые ЦВЗ – технологичные, с автоматизацией всех процессов, адресной системой хранения товаров, онлайн витринами и пр.

«Эпицентр – это клиент, который требует от телекомоператора широкий спектр и высокий уровень качества услуг, быстрое реагирование и способность оперативно решать задачи в разных уголках Украины», – отмечает Николай Давиденко, директор по развитию корпоративного сегмента «Укртелеком».

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U