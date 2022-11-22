«Епіцентр» надасть можливість зарядити мобільні пристрої за відсутності електрики

22 ноября 2022 г., 10:25

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Задля підтримки населення в періоди відключення світла, мережа «Епіцентр» запустила проєкт «Ділимось світлом». У торговельних центрах компанії по всій країні встановлюються станції підзарядки гаджетів «Заряджайзери».

Для роботи за відсутності централізованого електропостачання магазини мереж «Епіцентр» та «Нова Лінія» обладнані автономними генераторами. Своєю чергою відвідувачі торгових центрів мають можливість підзарядити гаджети у пунктах «Заряджайзер». Кількість таких пунктів залежить від площі торговельного центру та можливостей генерації електроенергії в кожному конкретному об’єкті. Карти їх розміщення знаходяться на вході в торговельні центри. Перші «Заряджайзери» почали роботу в Києві та Броварах, а найближчим часом вони будуть обладнані й в інших містах України.

Також мережа «Епіцентр» скоротила споживання електроенергії задля підтримки української енергомережі, що постраждала внаслідок ракетних обстрілів. Зокрема, компанія знизила яскравість освітлення в торгових залах, відключила підсвітки стелажів, вивісок, шоу-румів та LED-екранів на фасадах ТЦ тощо. Такі заходи дозволили в середньому скоротити споживання електроенергії на 30%.

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