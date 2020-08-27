«Эпицентр» открывает автоматизированные центры выдачи онлайн-заказов

27 августа 2020 г., 15:05

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Национальная сеть «Эпицентр» представила новые технологические центры выдачи заказов (ЦВЗ) интернет-магазина epicentrk.ua с комфортабельной зоной обслуживания покупателей и роботизированным оборудованием.

Для удобства клиентов в новых ЦВЗ обустроены зоны обслуживания с примерочной и детским уголком. Там можно не только забрать заказ, но и передохнуть, выпить чашку кофе или чая с легким перекусом, подзарядить смартфон и ознакомиться с ассортиментом интернет-магазина epicentrk.ua.

Для обеспечения быстрой обработки и выдачи онлайн-заказов в ЦВЗ реализованы сразу несколько технологических решений. Так, зона хранения заказов включает в себя двухэтажный мезонин, расположенный на специальной платформе, что позволяет разместить на втором этаже современное стеллажное оборудование для временного хранения заказов клиентов.

Передача товара на второй этаж или укомплектованного заказ клиента со второго этажа на первый происходит с помощью конвейерного оборудования и роботизированного подъемника. Благодаря этому персонал работает только в закрепленной за ним зоне, а заказ перемещается конвейерной системой прямо к точке выдачи.

Новые ЦВЗ уже работают в четырех ТЦ «Эпицентр»: три в Киеве (ул. Братиславская, 11; ул. Берковецкая, 6В; ул. Полярная, 20Д) и один в Виннице (ул. Батожская, 1В). Вскоре аналогичные современные ЦВЗ будут открыты во всех торговых центрах сети.

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