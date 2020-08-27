 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 34 (1229)

16.08 - 23.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Эпицентр» открывает автоматизированные центры выдачи онлайн-заказов

27 августа 2020 г., 15:05
0 
 

Национальная сеть «Эпицентр» представила новые технологические центры выдачи заказов (ЦВЗ) интернет-магазина epicentrk.ua с комфортабельной зоной обслуживания покупателей и роботизированным оборудованием.

Для удобства клиентов в новых ЦВЗ обустроены зоны обслуживания с примерочной и детским уголком. Там можно не только забрать заказ, но и передохнуть, выпить чашку кофе или чая с легким перекусом, подзарядить смартфон и ознакомиться с ассортиментом интернет-магазина epicentrk.ua.

Для обеспечения быстрой обработки и выдачи онлайн-заказов в ЦВЗ реализованы сразу несколько технологических решений. Так, зона хранения заказов включает в себя двухэтажный мезонин, расположенный на специальной платформе, что позволяет разместить на втором этаже современное стеллажное оборудование для временного хранения заказов клиентов.

Передача товара на второй этаж или укомплектованного заказ клиента со второго этажа на первый происходит с помощью конвейерного оборудования и роботизированного подъемника. Благодаря этому персонал работает только в закрепленной за ним зоне, а заказ перемещается конвейерной системой прямо к точке выдачи.

Новые ЦВЗ уже работают в четырех ТЦ «Эпицентр»: три в Киеве (ул. Братиславская, 11; ул. Берковецкая, 6В; ул. Полярная, 20Д) и один в Виннице (ул. Батожская, 1В). Вскоре аналогичные современные ЦВЗ будут открыты во всех торговых центрах сети.

«Эпицентр» открывает автоматизированные центры выдачи онлайн-заказов


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  