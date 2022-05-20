“Elko Україна” анонсує мережеві рішення від DIGITUS

20 мая 2022 г., 14:18

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Компанія “Elko Україна” почала поставки мережевих рішеннь для SOHO від компанії DIGITUS.



Як повідомяється, ці рвшення дають змогу професійно підключати робочі місця та оснащувати їх ефективними мережевими технологіями. Ідеальна мережева система будинку, що допомагає забезпечити високу ефективність роботи в домашньому офісі, зараз користується попитом як ніколи.



Очікується, що частка людей, які й надалі працюватимуть у домашньому офісі, в майбутньому значно збільшиться, а з нею й попит на професійно обладнані мережі. Процес керування централізованими даним та зв'язок усіх пристроїв між собою найкраще реалізується власною невеликою мережею.



Пвдкреслюється, що компоненти у компактному 10-дюймовому форматі є оптимальною основою для функціональних та гнучких мереж SOHO, які можна реалізувати навіть у дуже обмеженому просторі, не втрачаючи продуктивності IT-інфраструктури. DIGITUS пропонує спеціалізовані компоненти, що відповідають усім вимогам сучасної мережевої технології, зокрема шафи, гігабітні патч-панелі, UPS-системи, PoE-інжектори, бездротові системи, USB-адаптери, комутатори, тощо.



Для влаштування повністю обладнаного та комфортного робочого місця можна використовувати додаткові практичні аксесуари, як-от ергономічні тримачі моніторів або док-станції USB-C.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист