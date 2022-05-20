Новий смартгодинник Huawei з AMOLED-екраном отримав аналіз електрокардіограми

20 мая 2022 г., 15:25

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Анонсовані Huawei смартгодинники Watch GT3 Pro представлені в титановому та керамічному корпусах та отримали яскравий збільшений екран з оновленим інтерфейсом та розширеним набором циферблатів. До функцій для відстеження життєво важливих параметрів організму додалися аналіз ЕКГ, розпізнавання артеріальної жорсткості та технологія TruSeen 5.0+, яка з високою точністю оцінює стан серцевого м'яза та насичення крові киснем.



Годинник оснащений AMOLED-екраном з діагоналлю 1,43 дюйма та роздільною здатністю 466×466. Сапфірове захисне скло забезпечує стійкість до механічних впливів, а задня гігієнічна керамічна кришка дозволяє безперебійно відстежувати параметри при будь-якій температурі навколишнього середовища. Також покращено захист корпусу від вологи: Huawei Watch GT3 Pro можна використовувати навіть під час тренувань з дайвінгу, занурюючись у них на глибину до 30 м.



Користувачам Huawei Watch GT3 Pro доступні понад 100 тренувальних режимів, а також функція інтелектуального тренера з бігу, яка дає можливість планувати заняття спортом на основі індивідуальних фізіологічних показників, історії досягнень та поставлених цілей.



Представлено також смартгодинник Модель Huawei Watch FIT 2, який оснащений AMOLED-екраном з діагоналлю 1,74 дюйма та роздільною здатністю 336×480 при щільності зображення 336 ppi, що займає 72,2% фронтальної поверхні корпусу. Оновлений інтерфейс із шаховим розташуванням іконок спрощує керування, а функція Tap to Transfer дозволяє передавати файли між пристроями одним дотиком.



Крім звичного вбудованого мікрофона, Huawei Watch FIT 2 також оснащені динаміком, який дозволяє перемикати дзвінки з підключеного Bluetooth смартфона на смартгодинник, щоб розмовляти під час тренування. Користувачі можуть відповідати на вхідні дзвінки простим торканням кнопки годинника і додавати часто використовувані номери у швидкий набір через Huawei Heath. Huawei Watch FIT 2 можуть також відтворювати попередньо завантажену музику через мобільний додаток. Крім того, підключення годинника до сервісу Huawei Assistant Today відкриває можливість швидко переглядати прогноз погоди, авіарейси та іншу інформацію.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист