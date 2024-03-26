Micron представила модулі пам'яті DDR5-8800 об'ємом 256 ГБ

26 марта 2024 г., 16:35

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У рамках участі в організованій Nvidia конференції GPU Technology Conference (GTC), компанія Micron продемонструвала модулі пам'яті MCR DIMM об'ємом 256 ГБ. Вони призначені для серверів нового покоління, зокрема для платформ із процесорами Intel Xeon Scalable 'Granite Rapids'. Примітно, що раніше Micron оголосила про те, що нові модулі MCRDIMM місткістю 256 ГБ уже перебувають на стадії пробного тестування у своїх клієнтів.



Повідомляється, що крім продемонстрованого "високого" модуля 256 ГБ DDR5-8800 MCRDIMM, компанія також планує запропонувати MCRDIMM стандартної висоти для таких застосувань, як сервери 1U. Обидва 256-гігабайтних MCRDIMM засновані на монолітних 32-гігабайтних мікросхемах DDR5, але у високому модулі 80 мікросхем DRAM розміщено по обидва боки, тоді як у стандартному модулі використовують пакети 2Hi. За оцінкою виробника, високий модуль споживає близько 20 Вт. Для порівняння, 128 ГБ DDR5-8000 RDIMM від Micron споживає 10 Вт при DDR5-4800.



Модулі DIMM з мультиплексором об'єднаних рангів (MCR) - це різновид дворангових модулів пам'яті, які дозволяють обом рангам працювати одночасно за допомогою спеціалізованого буфера. Він дає змогу двом фізичним рядам працювати так, наче це два окремі модулі, що працюють паралельно, тим самим подвоюючи продуктивність завдяки одночасному отриманню 128 байтів даних з обох рядів за такт, що фактично подвоює продуктивність одного модуля. При цьому буфер працює з контролером пам'яті хоста за протоколом DDR5, хоча і на швидкостях, що перевищують встановлені стандартом - у цьому випадку 8800 МТ/с.



Зазвичай модулі з двома фізичними рангами функціонують як один модуль, тобто центральний процесор (або контролер пам'яті), отримуючи дані з такого модуля, обмежується отриманням 64 байт даних за раз. MCRDIMM подвоюють цей показник, що значно збільшує місткість і продуктивність кожного модуля.



З огляду на той факт, що Micron продемонструвала свої 256-гігабайтні модулі MCRDIMM на організованій Nvidia GTC, можна припустити, що компанія позиціює ці продукти для серверів штучного інтелекту на базі процесорів Intel Xeon Scalable 'Granite Rapid'. Оскільки таким платформам, як правило, потрібен величезний обсяг пам'яті для навчання, нові модулі високої місткості будуть дуже доречними. Процесори Intel Xeon Scalable 'Granite Rapid' оснащені 12-канальною підсистемою пам'яті, що підтримує по два модулі на канал. Використовуючи 256-гігабайтні модулі MCRDIMM від Micron, система на базі Granite Rapid може вмістити 3 ТБ пам'яті DDR5, використовуючи 12 слотів, і 6 ТБ DRAM, використовуючи 24 слоти.

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