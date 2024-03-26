Intel, Google, Arm, Qualcomm, Samsung у рамках UXL Foundation протистоятимуть домінуванню Nvidia у галузі чипів для АІ

26 марта 2024 г., 14:25

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Nvidia, ринкова капіталізація якої вже досягає 2,2 трлн дол. на хвилі інтересу до АІ, почала викликати занепокоєння гравців ринку своєю майже монополією у сегменті чипів для великих систем для штучного інтелекту.

Майже настільки ж важливим, як і апаратне забезпечення, є майже 20-річний комп’ютерний код компанії, який допомагає зробити конкуренцію з компанією майже неможливою. Понад 4 мільйони світових розробників покладаються на програмну платформу Nvidia CUDA для створення АІ та інших додатків.

Як повідомляє Reuters, тепер коаліція технологічних компаній, до якої входять Qualcomm, Google та Intel, планує послабити «зашморг» Nvidia, взявшись за секретну зброю гіганта - програмне забезпечення, що прив’язує розробників до чипів Nvidia. Вони є частиною групи фінансистів і компаній, що розширюється, які намагаються зламати домінування Nvidia в галузі штучного інтелекту.

«Ми фактично показуємо розробникам, як можна мігрувати з платформи Nvidia», - сказав в інтерв’ю Reuters Вінеш Сукумар (Vinesh Sukumar), керівник підрозділу штучного інтелекту та машинного навчання Qualcomm.

Консорціум технологічних компаній The Unified Acceleration Foundation (UXL) планує створити набір програмного забезпечення та інструментів, які зможуть працювати на різних типах прискорювачів АІ. Проект з відкритим вихідним кодом має на меті зробити так, щоб комп’ютерний код працював на будь-якій машині, незалежно від того, який чип та апаратне забезпечення її живить.

«Йдеться про те, як саме - в контексті фреймворків машинного навчання - ми створюємо відкриту екосистему і сприяємо підвищенню продуктивності та вибору апаратного забезпечення», - зазначив в інтерв’ю Reuters директор і головний технолог Google з високопродуктивних обчислень Білл Магро (Bill Magro). За словами Магро, Google є одним із засновників UXL і допомагає визначати технічний напрямок проекту.

Технічний керівний комітет UXL готується затвердити необхідні специфікації в першій половині цього року. Інженери планують доопрацювати технічні деталі до «зрілого» стану до кінця року, повідомили керівники фундації.

Окрім початкових компаній-учасників, UXL буде залучати до співпраці компанії, що займаються хмарними обчисленнями, такі як Amazon.com та Microsoft Azure, а також іншіх виробники чипів.

З моменту свого запуску у вересні UXL вже почав отримувати технічну допомогу від третіх сторін, включаючи членів фонду і компаній, зацікавлених у використанні технології з відкритим вихідним кодом. Так OneAPI від Intel вже можна використовувати, і другим кроком буде створення стандартної програмної моделі обчислень, призначеної для АІ.

У довгостроковій перспективі UXL планує підтримувати обладнання та код Nvidia.

Плани UXL Foundation є одним з багатьох зусиль, спрямованих на те, щоб послабити вплив Nvidia на програмне забезпечення, яке забезпечує роботу АІ. Згідно з даними, зібраними PitchBook на прохання Reuters, венчурні фінансисти та корпорації вклали понад 4 мільярди доларів у 93 окремі проекти.

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