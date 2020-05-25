ELKO Ukraine расширяет дистрибьюторский портфель продукцией ASUS

25 мая 2020 г., 15:05

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Компания ELKO Ukraine сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с ASUS. В рамках контракта ELKO будет поставлять на украинский рынок широкий ассортимент товаров производителя, в том числе потребительские серии ноутбуков, моноблоков и настольных ПК, включая модели для геймеров, а также ноутбуки и моноблоки для бизнеса. Продукция ASUS будет доступна украинским партнерам ELKO в июне.

«В лице компании ELKO Ukraine мы обрели опытного дистрибьютора, с которым – мы в это верим – добьемся еще больших успехов на украинском рынке», – отмечает Валерий Базыленко, директор по развитию бизнеса ASUS в Украине.

Продукция ASUS уже более тридцати лет пользуется широким спросом во всем мире. В число ее отличительных особенностей входят такие факторы как высокая надежность, производительность, инновационность и продуманный эргономичный дизайн. ASUS осуществляет выпуск оборудования, в том числе и на собственных производственных мощностях, что позволяет контролировать весь процесс создания продукции и гарантировать ее высокое качество.

За то, чтобы продукты компании всегда воплощали в себе последние достижения мира высоких технологий, отвечает собственный R&D-центр, в котором сегодня трудятся свыше 5000 человек. Особое внимание уделяется материаловедению – например, инженеры компании разработали специальные композитные составы, сочетающие легкость пластика с прочностью и долговечностью металла, из которых сегодня делаются корпуса многих устройств ASUS.

Огромное значение уделяется внешнему виду устройств и удобству их использования. Отдельное подразделение – ASUS Design – занимается промышленным дизайном, за что было удостоено множества престижных международных наград и специальных призов.

«Производительные и надежные компьютерные устройства от ASUS уже многие годы широко востребованы по всему миру. Украинские потребители, в свою очередь, высоко оценивают качество и эстетику продуктов, а также разнообразие модельного ряда. Мы, как дистрибьютор, всегда заинтересованы в сотрудничестве со стабильными производителями и будем рады пополнить портфель продукцией, пользующейся устойчивым спросом у покупателей», – говорит Юлия Ратушная, руководитель группы продакт-менеджеров компании ELKO Ukraine.

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