Ожидается заметный рост спроса на графическую DRAM

25 мая 2020 г., 14:25

Как выяснили аналитики из DRAMeXchange, в третьем квартале года NVIDIA и AMD планируют выпустить новые, выполненные с детализацией 7 нм GPU — Ampere и BIG NAVI. Ближе к концу года Microsoft и Sony запустят в широкую продажу новые поколения собственных игровых консолей, оснащенных памятью объемом не менее 16 ГБ. Так как все эти продукты будут оснащены памятью высокой плотности GDDR6, их выход создаст волну высокого спроса на графическую DRAM, что, в свою очередь, приведет к повышению цен на DRAM всех типов.

Ориентируясь преимущественно на нишевые продукты, многие из которых относятся к категории High-End, графическая DRAM в настоящее время контролирует около 6% общего потребления DRAM в битовом исчислении. Причем, этот тип памяти останется наиболее дорогим в производстве исходя из пересчета на 1 ГБ.

В DRAMeXchange прогнозируют, что по итогам 2020 г. уровень проникновения памяти GDDR6 увеличится до 70%, с 40% в 2019 г. В 2021 г. за GDDR6 окажется уже более 90% рынка DRAM.

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