Суммарная стоимость Apple, Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft превысила 5,62 трлн долл.

25 мая 2020 г., 15:42

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Аналитики Financial Times отметили, что за прошедший месяц капитализация пяти крупнейших технологических компаний - Apple, Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft - заметна выросла.



В сумме Top5 компаний технологического сектора сейчас стоят более чем 5,62 трлн долл.

Капитализация Microsoft на данных момент 1,39 трлн долл.

Капитализация Apple на данных момент 1,38 трлн долл.

Капитализация Amazon на данных момент 1,22 трлн долл.

Капитализация Alphabet на данных момент 963,37 млрд долл.

Капитализация Facebook на данных момент 669,28 млрд долл.

После начала пандемии коронавируса в середине марта акции всех вышеназванных компаний во второй декаде марта провалились до минимума. При том, что в конце февраля они были на пике.



Однако уже к концу марта акции технологических компаний начали активно расти. По данным Financial Times совокупная капитализация пятерки выросла почти на 1,7 трлн долл., опередив восстановление игроков из других сегментов на десятки процентов.



Активный рост Top5 технологического сегмента привел к тому, что в S&P 500 на их долю приходится уже почти четверть совокупной стоимости компаний, включенных в индекс.

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