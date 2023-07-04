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ELKO Ukraine постачатиме комп’ютерну периферію німецької MediaRange

4 июля 2023 г., 10:35

ELKO Ukraine постачатиме периферію німецької MediaRange

Партнерам ELKO Ukraine стала доступною продукція німецької MediaRange, що є постачальником продуктів, призначених для використання цифрових технологій, передачі та зберігання даних. Компанія фокусується на дотриманні кращого співвідношення вартості з продуктивністю та якістю продуктів. Важливо складовою успіху MediaRange також є контроль якості на всіх етапах виробництва.

MediaRange було засновано 20 років тому. Спочатку основу її асортименту складали компакт-диски та згодом лінійка носіїв інформації розширювалась DVD та Blu-ray дисками. З появою рішень для зберігання на основі флеш-пам’яті портфель компанії розширили USB-накопичувачі, карти пам’яті SD(HC) та твердотільні накопичувачі (SSD). Сьогодні продуктова лінійка включає також офісне приладдя: кабелі для комп’ютерної техніки та споживчої електроніки, акумулятори та засоби для чищення, фото- та копіювальний папір, чорнильні картриджі тощо.

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