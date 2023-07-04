Oracle Exadata наступного покоління забезпечує в 3,6 разів швидшу обробку задач аналітики

4 июля 2023 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Oracle представила останнє покоління платформ Oracle Exadata, X10M, що забезпечує неперевершену продуктивність і доступність для всіх робочих навантажень баз даних компанії, як йдеться в анонсі.

Нові платформи за тією ж ціною, що і попереднє покоління, підтримують більш високі рівні консолідації баз даних, мають більшу ємність і пропонують значно більшу цінність. Тисячі організацій, як великих, так і малих, використовують Oracle Exadata для роботи з найбільш важливими та вимогливими робочими навантаженнями, включаючи більшість найбільших фінансових, телекомунікаційних та роздрібних компаній у світі.

«Oracle Exadata X10M 12-го покоління продовжує нашу стратегію надання клієнтам надзвичайного масштабу, продуктивності та цінності, і ми зробимо її доступною скрізь - у хмарі та локально, - заявив Хуан Лоайза (Juan Loaiza), виконавчий віце-президент Oracle з технологій баз даних для критично важливих бізнес-процесів. - Клієнти, які обирають хмарне розгортання, також отримують вигоду від використання автономної бази даних Oracle, яка ще більше знижує витрати, забезпечуючи справжню оплату за використання та усуваючи адміністрування баз даних та інфраструктури».

Нові платформи Exadata X10M, доступні в Oracle Exadata [email protected] і Oracle Exadata Database Machine, оснащені процесорами AMD EPYC 4-го покоління. Це забезпечує значне підвищення продуктивності завдяки збільшенню пропускної здатності транзакцій до 3 разів і швидкості виконання аналітичних запитів на серверах баз даних до 3,6 разів. Сервери зберігання даних Exadata X10M великої ємності тепер можуть зберігати на 22% більше даних, в той час як сервери зберігання даних на базі флеш-пам’яті тепер пропонують у 2,4 рази більшу ємність, ніж попередні системи. Крім того, сервери баз даних тепер підтримують на 50% більший об’єм пам’яті, що дозволяє працювати з більшою кількістю баз даних на одній системі.

«Процесори AMD EPYC були розроблені з нуля для досягнення трьох ключових цілей - підвищення продуктивності для складних робочих навантажень центрів обробки даних, зменшення затримок завдяки більшим, краще спроектованим кешам і збільшення пропускної здатності завдяки більшій кількості ядер на сокет. Він ідеально підходить для критично важливих робочих навантажень баз даних, - наголосив Марк Папермастер (Mark Papermaster), виконавчий віце-президент і директор з технологій AMD. - Наші інженери тісно співпрацювали з Oracle, щоб забезпечити збалансовану конфігурацію Exadata X10M на базі процесорів AMD EPYC 4-го покоління з 96 ядрами на сокет, яка забезпечує майже лінійну масштабованість і підвищену енергоефективність для робочих навантажень баз даних».

Oracle заявляє, що поєднання покращеної цінової продуктивності та більшого об’єму пам’яті дозволяє підвищити рівень консолідації баз даних і значно знизити витрати для всіх робочих навантажень баз даних. Більша щільність обчислень і зберігання даних, пропонована платформами Exadata X10M, також зменшує розмір систем, необхідних клієнтам для задоволення їхніх потреб, знижуючи витрати центрів обробки даних на електроенергію, охолодження і площу, а також підвищуючи стійкість центрів обробки даних. Крім того, завдяки великому масштабу, простоті розширення та доступній ціні споживання, Exadata [email protected] X10M дозволяє клієнтам легко розгортати інкрементальні середовища розробки, тестування та виробництва без додавання серверів або систем.

Також наголошується, що організації можуть масштабувати свою інфраструктуру Exadata X10M, додаючи окремі сервери баз даних або систем зберігання, що дозволяє їм адаптувати свої конфігурації для задоволення нагальних потреб і розширювати їх у майбутньому, якщо ці потреби зміняться. Технологія Oracle Real Application Clusters унікально забезпечує масштабування і планове обслуговування, в той час, як бази даних повністю доступні в режимі онлайн як для критично важливих робочих навантажень онлайн обробки транзакцій (OLTP), так і для робочих навантажень сховищ даних.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys