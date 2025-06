El Capitan зберігає лідерство в TOP500 на тлі розширення ери екзафлопних обчислень

11 июня 2025 г., 17:25

65-е видання рейтингу TOP500 показало, що система El Capitan зберігає за собою перше місце. З El Capitan, Frontier і Aurora в рейтингу TOP500 тепер лідирують три системи екзафлопного рівня. Всі три встановлені в лабораторіях Міністерства енергетики США (DOE).



Система El Capitan в Національній лабораторії Лоуренса Лівермора в Каліфорнії як і раніше займає перше місце в рейтингу TOP500. Система HPE Cray EX255a продемонструвала продуктивність 1,742 EFlop/s в тесті HPL. LLNL також представила результати тестування по тесту HPCG, досягнувши 17,41 петафлоп/с, що робить систему новим лідером і в цьому рейтингу.



El Capitan має 11 039 616 ядер і заснована на процесорах AMD EPYC 4-го покоління з 24 ядрами на частоті 1,8 ГГц і прискорювачах AMD Instinct MI300A. Вона використовує міжз'єднання HPE Slingshot для передачі даних і досягає енергоефективності 60,3 гігафлопс/ват. El Capitan — третя система, яка перевищила позначку в один екзафлопс у тесті HPL.



Система Frontier в Ок-Ріджській національній лабораторії, штат Теннессі, посідає друге місце в рейтингу TOP500. Frontier була повторно виміряна з результатом HPL 1,353 EFlop/s.



Frontier заснована на архітектурі HPE Cray EX235a і оснащена процесорами AMD 3-го покоління EPYC 64C 2 ГГц. Система має 8 699 904 ядра і також використовує міжз'єднання HPE Slingshot для передачі даних.



Система Aurora в Argonne Leadership Computing Facility, штат Іллінойс, була представлена з результатом 1,012 EFlop/s в тесті HPL, що дозволяє їй зберегти третє місце в рейтингу TOP500.



Aurora побудована Intel на базі HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, яка використовує процесори Intel Xeon CPU Max Series і прискорювачі Intel Data Center GPU Max Series, які взаємодіють через міжз'єднання HPE Slingshot.



Система JUPITER Booster в EuroHPC / Jülich Supercomputing Centre в Німеччині, що посідає 4-е місце, є єдиною новою системою в TOP 10.



JUPITER — JU Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research — був оголошений першим суперкомп'ютером EuroHPC з екзафлопною продуктивністю. В даний час він знаходиться в стадії введення в експлуатацію і досяг попереднього значення HPL 793,4 петафлопс/с на частковій системі. Система розташована на території кампусу Forschungszentrum Jülich в Німеччині і експлуатується Суперкомп'ютерним центром Юліха. Вона заснована на архітектурі Eviden BullSequana XH3000 з прямим рідинним охолодженням.



У 65-му виданні рейтингу TOP500 процесори AMD і Intel були визнані кращим вибором для систем, що увійшли в топ-10. П'ять систем використовують процесори AMD (El Capitan, Frontier, HPC6, LUMI і Alps), а три системи — Intel (Aurora, Eagle, Leonardo). JUPITER Booster використовує Grace Hopper Superchip, а Fugaku як і раніше використовує пропрієтарний процесор Fujitsu A64FX на базі ARM.



Сім комп'ютерів з топ-10 використовують міжз'єднання Slingshot (El Capitan, Frontier, Aurora, HPC6, Alps, LUMI і JUPITER Booster), а два інших — Infiniband (Eagle і Leonardo). Fugaku зберігає свій власний інтерконнект Tofu.



Хоча Китай і США знову стали країнами, які зайняли найбільшу кількість місць у списку TOP500, участь Китаю продовжує скорочуватися. США додали до списку дві системи, в результаті чого їх загальна кількість досягла 173. Китай скоротив кількість своїх представницьких машин з 63 до 46 і, як і в попередньому списку, не представив жодних нових машин. Німеччина продовжує скорочувати відставання і тепер має 43 машини в списку. За континентами лідирує Північна Америка з 187 системами, за нею слідує Європа з 163 системами і Азія з 135 системами.

