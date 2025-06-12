Презентовано можливості майбутнього маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

12 июня 2025 г., 8:15

0

Tweet

Закупівельні агенції Міноборони «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) та «Державний оператор тилу» (ДОТ) під час онлайн-зустрічі з представниками понад пів сотні військових підрозділів презентували функціонал ІТ-системи DOT-Chain Defence. Її запуск запланований найближчим часом.

DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, яка дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОЗ. Під час її розробки ДОТ консультувався з представниками бригад, які відповідають за логістику чи роботу з БпЛА. Зокрема, воїнами 3 ОШБр та 110 ОМБр.

Кожна військова частина матиме особистий кабінет та визначену суму віртуальних коштів. У розділі «вітрина» буде доступний перелік усіх дронів, наявних у системі, із зазначенням характеристик: цін, технічних параметрів, оцінок та відгуків тощо.

Під час замовлення представник військової частини зможе вказати потрібну кількість безпілотників. Якщо запит перевищує наявні запаси виробника, система дозволить зробити попереднє замовлення. Також передбачено прогнозування термінів постачання як наявних, так і попередньо замовлених дронів. Всю бюрократичну частину процесу – від контрактування виробників до контролю виконання поставок – буде здійснювати АОЗ.

«Розробляючи платформу, ми передусім орієнтувались на потреби військових. Було принципово важливо забезпечити їм свободу вибору – адже саме вони найкраще знають, які БпЛА з якими характеристиками їм потрібні під конкретне завдання. DOT-Chain Defence дає таку можливість. Крім того, ми значно скорочуємо логістику завдяки прямій взаємодії "військова частина – постачальник". Це дозволить зменшити час від замовлення до доставки дрона на позицію – спочатку до лічених тижнів, а згодом і днів», – деталізує Арсен Жумаділов, директор «Агенції оборонних закупівель».

У подальших планах поступове розширення номенклатури безпілотників, боєприпасів для них, засобів РЕБ/РЕР та наземних роботизованих комплексів. Впровадження DOT-Chain Defence є частиною нової моделі закупівель безпілотників з боку АОЗ.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD