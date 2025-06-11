Google for Startups визначив ще 35 українських одержувачів фінансування

11 июня 2025 г., 16:35

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Фонд Google для підтримки стартапів в Україні, стартував у 2022 році із 5 млн дол. У лютому 2024 року розпочався другий етап фонду на суму 10 млн дол. Цей фонд надає грошові винагороди у вигляді безповоротного фінансування та цілеспрямовану підтримку від Google, щоб допомогти засновникам не лише підтримувати й розвивати свій бізнес, а й зміцнювати спільноту та закладати основу для повоєнного економічного відновлення.

Тож тепер оголошено фінальну когорту з 35 нових учасників програми, що розвивають продукти в таких сферах, як зокрема штучний інтелект та охорона здоров’я, прокладаючи шлях до економічного відновлення України.

Кожен з обраних стартапів отримає до 100 тис. дол. бездольового фінансування, менторську підтримку від Google і доступ до продуктів компанії, а також до 350 тис. дол. у вигляді кредитів на використання Google Cloud.

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, оператором якого є 1991 – перший і найбільший стартап-акселератор в Україні – з урахуванням цієї фінальної групи вже надав підтримку загалом 98 компаніям у межах другого етапу програми.

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