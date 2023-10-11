Екзафлопний комп'ютер планується встановити в Единбурзі

11 октября 2023 г., 11:35

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Единбург готовий прийняти в себе одну з найшвидших у світі обчислювальних систем нового покоління, здатну зробити революційний прорив у галузі штучного інтелекту, медицини та екологічно чистої енергетики. Екзамасштабна система, розміщена в Единбурзькому університеті, буде здатна виконувати складні робочі навантаження та одночасно підтримувати найважливіші дослідження в галузі безпеки та розвитку AI, оскільки Великобританія прагне безпечно використати його потенціал для покращення життя людей по всій країні.



Міністр науки, інновацій та технологій Мішель Донелан сказав: «Якщо ми хочемо, щоб Великобританія залишалася світовим лідером у галузі наукових відкриттів та технологічних інновацій, нам необхідно збільшити потужність систем, які роблять ці прориви можливими. Новий фінансований урядом Великобританії екзафлопний комп'ютер в Единбурзі надасть британським дослідникам надшвидкий та універсальний ресурс для підтримки новаторських робіт у галузі безпеки штучного інтелекту, життєво важливих ліків та чистої енергії. Це частина наших інвестицій у розмірі 900 млн фунтів стерлінгів у підвищення обчислювального потенціалу Великобританії, що допоможе нам зміцнити Союз, стимулювати економічне зростання, створити висококваліфіковані робочі місця майбутнього та відкрити нові сміливі відкриття, які покращать життя людей».



Зазначається, що планована екзафлопна система буде в 50 разів потужніша за нашу нинішню систему ARCHER2, яка також розташована в Единбурзі.



Інвестиції дозволять створити нові висококваліфіковані робочі місця в Единбурзі, а новий національний центр значно підвищить дослідницький, технологічний та інноваційний потенціал Великобританії, сприяючи економічному зростанню, продуктивності та процвітанню по всій країні відповідно до пріоритетів уряду.



Головний виконавчий директор UK Research and Innovation професор Оттолайн Лейзер сказала: «Сучасна обчислювальна інфраструктура має вирішальне значення для досягнення прогресу в галузі наукових досліджень та інновацій, що мають різноманітні застосування - від розробки ліків до енергетичної безпеки та моделювання екстремальних погодних умов - і приносять користь спільнотам з усієї Великобританії. Наступний етап інвестицій в Единбурзі допоможе Великобританії залишатися на передньому краї технологій, що розвиваються, і сприятиме співробітництву, необхідному для вивчення і розробки принципово нових ідей у різних дисциплінах».



Міністр у справах Шотландії Алістер Джек сказав: «Ми вже бачили, яку важливу роботу виконує ARCHER2 в Единбурзі, і ця нова екзафлопна система, яку підтримує уряд Великобританії, дозволить Шотландії залишатися на передньому краї науки та інновацій. Окрім підтримки дослідників у їхній найважливішій роботі із забезпечення безпеки штучного інтелекту, ця система забезпечить Единбург висококваліфікованими робочими місцями та сприятиме економічному зростанню регіону».



Це оголошення було після оприлюднення повідомлення на початку місяця про те, що в Брістолі буде створено новий суперкомп'ютер Isambard-AI, який стане одним із найпотужніших для AI в Європі. Кластер стане частиною національного дослідницького ресурсу AI (AIRR), покликаного максимально розкрити потенціал AI та підтримати найважливішу роботу з безпечного розвитку та використання цієї технології.



Про плани створення екзафлопного обчислювального комплексу та AIRR було вперше оголошено у березні в рамках інвестицій у розмірі 900 млн фунтів стерлінгів у модернізацію обчислювальних потужностей нового покоління у Великобританії, що дозволить виконати дві рекомендації, викладені у незалежному огляді "Майбутнє обчислень".

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