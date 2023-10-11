11 октября 2023 г., 10:25

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, «Армія дронів» відправила на фронт майже 2 тисячі безпілотників з АІ.

«Пташки» Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми Армія дронів. Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки АІ. Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія.

«Щотижня передаємо масштабні партії безпілотників на фронт, а ударні роти БПЛА Армії дронів продовжують ставити нові рекорди. Тільки минулого тижня воїни вразили 220 одиниць російської техніки - підкреслив Михайло Федоров. - Дякую військовим за службу та ефективне використання технологій. Працюємо далі».

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