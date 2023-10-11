UiPath запускає AI-помічника Autopilot

11 октября 2023 г., 12:35

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Компанія UiPath на щорічній конференції користувачів UiPath FORWARD VI представила свій інструмент Autopilot.

Розробник стверджує, що Autopilot зможе перетворювати паперові документи в бізнес-додатки одним рухом миші.

Рішення UiPath можуть використовуватись компаніями для скорочення витрат і операційних помилок шляхом автоматизації багатьох повторюваних робочих завдань, таких як введення даних. Платформа працює на основі моделей штучного інтелекту, які вивчають, як ці завдання виконує людина. Ці моделі потім створюють програмних роботів, які здатні відтворювати ці робочі процеси, тож їх більше не потрібно виконувати вручну.

З запуском Autopilot компанія UiPath виводить автоматизацію бізнесу на новий рівень, інтегруючи генеративний AI з бібліотекою спеціалізованих моделей AI, навчених виконувати різні завдання, і роблячи його настільки простим, що ним може користуватися кожен.

Розробники зможуть використовувати Autopilot для створення автоматизації, коду та виразів природною мовою. Завдяки цим можливостям можна створювати більш складні робочі процеси і навіть створювати бізнес-додатки з повною автоматизацією на основі PDF-файлів і файлів зображень.

Autopilot for UiPath Assistant - це AI-компаньйон, який допоможе бізнес-користувачам у всьому світі спростити низку завдань. Серед його можливостей - Clipboard AI, який економить час при копіюванні та вставці складних даних з однієї програми в іншу. AI-компаньйон допоможе користувачам заощадити час для виконання роботи з великими обсягами даних та інших виснажливих завдань, кажуть в UiPath.

Autopilot for Test Suite допоможе прискорити кожну фазу життєвого циклу тестування автоматизації, що означає, що нові автоматизації можна буде швидше запускати у виробництво.

Autopilot for Process Mining допоможе бізнес-аналітикам створювати інформаційні панелі, які висвітлюють нові можливості автоматизації.

Як стверджують аналітики перспективним аспектом Autopilot є можливість перетворення документів у додатки, що може допомогти багатьом організаціям досягти нового рівня автоматизації.

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