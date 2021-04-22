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Oracle GoldenGate дебютирует как облачный сервис

22 апреля 2021 г., 15:05
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Oracle GoldenGate дебютирует как облачный сервис

GoldenGate, программное обеспечение для репликации данных из одной базы данных в другую, дебютировало в качестве полностью управляемой и автоматизированной облачной службы в инфраструктуре Oracle Cloud.

Программная технология GoldenGate была куплена Oracle в 2009 г. Она осуществляет репликацию до шести раз быстрее, чем традиционные инструменты перемещения данных, и позиционируется как один из ключевых элементов обеспечения непрерывности бизнеса клиентов Oracle. Продвигая GoldenGate в облако, компания рассчитывает на существенно более широкий рынок для этого программного обеспечения.

«Традиционно продукты интеграции и репликации данных, при всей своей мощности также очень сложны в использовании, – заявил Хуан Лоайза (Juan Loaiza), исполнительный вице-президент Oracle по ответственным технологиям баз данных. – Мы сделали это намного проще не только для супер-экспертов, но и для каждого».

Последнее предложение GoldenGate также разработано для обеспечения гибкости перемещения и масштабирования.  Данные могут перемещаться к крупным поставщикам облачных услуг или от них, а возможность масштабирования в зависимости от требований рабочей нагрузки может оказаться привлекательной для небольших компаний, стремящихся контролировать расходы.

За последние несколько месяцев Oracle ясно продемонстрировала особый интерес к предоставлению как можно большего количества разных типов данных в централизованном решении для упрощения работы пользователей. Это решение охватывает весь спектр: от JSON, реляционных и пространственных данных, до графиков, аналитики, блокчейна и микросервисов.

«Наша мега-цель – предоставить то, что мы называем конвергентной базой данных, – сказал Лоайза. – В ней собрано всё, что вам нужно, все типы данных, они встроены в базу данных, значительно упрощая разработку и развёртывание новых приложений».

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