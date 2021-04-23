Доверенные пользователи Safetica теперь могут сами изменять DLP-политики

23 апреля 2021 г., 14:15

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Компания Eset сообщает о выходе новой версии решения Safetica для предотвращения утечек конфиденциальных корпоративных данных (DPL). В Safetica 9.9 появилась возможность контролировать, когда требуется сканирование содержимого файла, и добавлено предотвращение загрузки данных в Git-хранилища, которые не принадлежат компании. Также доверенные пользователи теперь имеют возможность изменять DLP-политики без вмешательства администратора.

Баланс между надежной защитой и удобством использования является одним из приоритетов Safetica. Поэтому теперь DLP-политики блокирования не будут прерывать работу сотрудников, ведь в новой версии администратор может позволить доверенным пользователям самостоятельно изменять DLP-политики и выполнять желаемые действия.

Все события регистрируются, поэтому при необходимости их можно легко проверить. Перечень доверенных пользователей можно настраивать отдельно для каждой политики – это позволяет легко контролировать ситуации и пользователей, которые могут иметь такие права.

Если ваша компания уверена в надежности пользователей, которые регулярно взаимодействуют с конфиденциальными данными, теперь не нужно будет каждый раз прерывать их работу сканированием файлов.

С новой версией Safetica можно создать политику высокого приоритета, описывающую безопасные операции, места и пользователей. DLP-решение прекратит сканирование файлов для таких событий и позволит пользователям работать без перерывов на сканирование.

Независимо от того, как компания использует Git – для управления исходным кодом или как систему контроля версий – теперь Safetica обеспечивает безопасную работу с хранилищами. В частности, сотрудники по-прежнему могут непрерывно использовать корпоративные хранилища, однако теперь можно легко помешать пользователям отправлять изменения и данные в хранилища, которые не принадлежат компании.

Кроме новых функций, в Safetica 9.9 улучшена внутренняя производительность и скорость работы с записями в Safetica Management Console и в WebSafetica, а также повышен уровень безопасности новых сертификатов iOS для пользователей Safetica Mobile.

Кроме этого, уже доступна для тестирования бета-версия Safetica 9.10 с функцией оптического распознавания символов (OCR), которая позволяет проверять отсканированные PDF-документы и изображения. Также в бета-версии появилась новая технология проверки содержания для лучшего контроля над тем, какие файлы следует проверять.

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