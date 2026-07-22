Під постійним контролем Державного центру кіберзахисту наразі перебуває 81 тис. робочих станцій і серверів

22 июля 2026 г., 10:25

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Протягом першого півріччя Державний центр кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку продовжив масштабування сервісів безпеки та розширив покриття систем кіберзахисту.

Нагадаємо, система виявлення вразливостей – комплексний інструмент кіберзахисту, що складається з мережі сенсорів, які постійно моніторять підозрілу активність у системах державних органів і об’єктів критичної інфраструктури. Інформація в режимі реального часу надходить до Оперативного центру реагування на кіберінциденти, де фахівці аналізують та локалізують загрози. Основні сервіси СВВ: NDR (мережеві сенсори), EDR (захист кінцевих точок), ASM (управління поверхнею атаки). Кожен сервіс налаштовується індивідуально, залежно від потреб установи.

Кількість підключених за звітний період організацій до EDR/MDR сягнула 357 (+161). Під постійним контролем перебуває близько 81 тис. робочих станцій і серверів (близько 58 тис. на моніторингу MDR та 23 тис. – EDR). До підсистеми NDR успішно інтегровано 100 +8) організацій. Система EASM забезпечує безперервний нагляд за 23732 IP-адресами та 4780 DNS-записами.

Окрім виявлення вразливостей, триває активна підтримка базових інфраструктурних сервісів. Зокрема, до Системи захищеного доступу до Інтернету (СЗДІ) під'єднали 15 нових користувачів, зберігаючи при цьому стабільну щоденну підтримку послуги для 267 державних органів.

Водночас у межах роботи Центру антивірусного захисту (ЦАЗІ) фахівці опрацювали 169 нових заявок, внесли 1054 зміни до облікових записів та 810 разів надали консультативно-практичну допомогу органам державної влади з питань безпеки.

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