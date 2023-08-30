Дохід HPE за квартал перевершив очікування Волл-стріт та зріс на 1% до 7 млрд дол.

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила фінансові результати за третій квартал, що завершився 31 липня 2023 року.
«Компанія продемонструвала ще один сильний квартал, завдяки видатним показникам Intelligent Edge та HPE GreenLake, - заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор Hewlett Packard Enterprise. - Попит послідовно зростав у всіх ключових бізнес-сегментах, особливо в сегменті HPC та АІ, оскільки клієнти відкрили для себе унікальні можливості HPE для забезпечення безпрецедентного рівня продуктивності для АІ в масштабах. Наш стратегічний зсув у бік периферійних, гібридних хмарних технологій та АІ, що реалізуються на платформі HPE GreenLake, працює».
Результати третього кварталу компанії виявилися кращими за очікування Волл-стріт. Чистий прибуток компанії склав 464 млн дол., а дохід зріс на 1% порівняно з попереднім роком до 7 млрд дол., що трохи перевищило прогноз аналітиків у 6,99 млрд дол.
Виторг Intelligent Edge склав 1,4 млрд доларів, що на 53% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а маржа операційного прибутку тут склала 29,7% в порівнянні з 16,5% торішніми показниками.
Продажі систем для високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту (HPC & AI) зросли на 3% до 836 млн дол.
Дохід від обчислювальних послуг склав 2,6 млрд дол., що на 10% менше, ніж у попередньому році.
Виторг від послуг зберігання зафіксовано на рівні 1,1 млрд, що на 2% менше, ніж рік тому.
Дохід від фінансових послуг досяг 873 млн дол., що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Чисті портфельні активи збільшилися на 7,5% до 13,5 млрд дол.
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