Дохід HPE за квартал перевершив очікування Волл-стріт та зріс на 1% до 7 млрд дол.

30 августа 2023 г., 17:25

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила фінансові результати за третій квартал, що завершився 31 липня 2023 року.

«Компанія продемонструвала ще один сильний квартал, завдяки видатним показникам Intelligent Edge та HPE GreenLake, - заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор Hewlett Packard Enterprise. - Попит послідовно зростав у всіх ключових бізнес-сегментах, особливо в сегменті HPC та АІ, оскільки клієнти відкрили для себе унікальні можливості HPE для забезпечення безпрецедентного рівня продуктивності для АІ в масштабах. Наш стратегічний зсув у бік периферійних, гібридних хмарних технологій та АІ, що реалізуються на платформі HPE GreenLake, працює».

Результати третього кварталу компанії виявилися кращими за очікування Волл-стріт. Чистий прибуток компанії склав 464 млн дол., а дохід зріс на 1% порівняно з попереднім роком до 7 млрд дол., що трохи перевищило прогноз аналітиків у 6,99 млрд дол.

Виторг Intelligent Edge склав 1,4 млрд доларів, що на 53% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а маржа операційного прибутку тут склала 29,7% в порівнянні з 16,5% торішніми показниками.

Продажі систем для високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту (HPC & AI) зросли на 3% до 836 млн дол.

Дохід від обчислювальних послуг склав 2,6 млрд дол., що на 10% менше, ніж у попередньому році.

Виторг від послуг зберігання зафіксовано на рівні 1,1 млрд, що на 2% менше, ніж рік тому.

Дохід від фінансових послуг досяг 873 млн дол., що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чисті портфельні активи збільшилися на 7,5% до 13,5 млрд дол.

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