До 10-річного ювілею Хмари

3 июня 2022 г., 12:45

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Вперше в житті я надаю публічності внутрішнього листування De Novo. Днями наш директор з технологій Геннадій Карпов розіслав усім співробітникам листа. Текст такий гарний, що я випросив у автора згоду на публікацію. Це про творення.

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Дорогі колеги!

«Будьте обережні зі своїми бажаннями – вони мають властивість здійснюватися...» (хто, кому та за яких обставин це сказав – ви всі знаєте)

Рік тому, пишучи традиційне привітання з Днем Хмари, я бажав, щоб вся ця ковідна істерія нарешті завершилася та не затьмарювала майбутній 10-річний ювілей Хмари. Якщо підходити формально – бажання здійснилося, ковіду більше немає (на днях був в аптеці, останньому форпосту ковідних обмежень, – не те що відвідувачі, навіть провізори вже без масок).

Але здійснення свого бажання я уявляв дещо інакше, тому що на даний час (додатково до відсутності ковіду) ми маємо: а) війну в країні; б) катастрофічне падіння економіки (в цьому році прогнозується 40-50%); в) колапс виробничо-логістичних ланцюжків по всьому світу як відкладений наслідок того самого клятого ковіду (терміни постачання обладнання збільшилися з 1-2-х до 4-12-ти місяців). Практичний висновок – точніше формулюйте свої бажання, чого я нам всім і раджу. Є такий жарт зі світу менеджерів проєкт: «Дослідники стверджують, що 90% інформації від людини до людини передається через очі та міміку. А правильно було б – через ТЗ». Схоже, це стосується і комунікацій з вищими силами.

10 років – гарна нагода згадати історію. Отже, зустрічайте – «Хмара. Початок.»

Ідея комерційної Хмари народилася в De Novo десь на межі 2009-2010-го років. Земля на той час вже не була розжареною кулею, та навіть існував AWS. Але ще не було ні Azure, ні GCP, навіть нашого ЦОД ще не було (ми тільки завершили проєктування та почали будівництво; на першому поверсі був грунт, і прямо всередину будівлі заїжджали великі трактори «Кіровець» та бетоновози-міксери). Навіть сам термін «хмарні обчислення» («cloud computing») на той час ще не був загальновживаним, а ще у нього були потужні конкуренти («utility computing», «grid computing», та багато інших). Всі ці терміни на той час були «широко відомі, але в вузьких кругах». В дуже вузьких кругах...

На корпоративному порталі я знайшов один з перших документів (а, можливо, навіть найперший), в якому концепція Хмари була викладена більш-менш системно (додаю у вкладенні, може хто захоче почитати). Я вже точно не пам'ятаю, але, здається, одним з джерел цієї ідеї був позитивний досвід надання в оренду ресурсів (само собою, на той час – виключно «залізних») «Лабораторії De Novo» (про її існування знають тільки ветерани 10+, вона була створена у 2008-му році та остаточно виведена з експлуатації й демонтована десь у 2015-му). Цікаво, що станом на 2010-й ще навіть не було технологій, що дозволили б повноцінно реалізувати ідею Хмари (операційний портал vCloud Director з'явився тільки у другій половині 2011-го). Пам'ятаю, як в ті часи я системно задовбував Дениса Ємельяненка питаннями стосовно можливостей vCenter та LabManager (як виявилось згодом, це був попередник vCloud Director) в контексті реалізації multitenancy. До речі, протягом наступних 10-ти років ми неодноразово впевнилися, що успішні бізнес-ідеї йдуть саме від новітніх засобів задоволення значущих бізнес-потреб потенційних клієнтів, а зовсім не від технологій, навіть тих, що вражають уяву. Первинна завжди бізнес-ідея, технології підтягнуться.

Проєктування Хмари почалось десь у середині 2011-го, і для цієї задачі була залучена вся потужність проєктного виробництва De Novo (не всі знають, але в ті часи ми займалися системною інтеграцією і були одним з більш ніж помітних гравців на цьому ринку). Перша публічна демонстрація прототипу Хмари відбулася на Cisco Expo 2011 (бажаючи можуть знайти в YouTube відео). В лютому 2012-го ми запустили програму бета-тестування Хмари для всіх охочих. Для підтвердження серйозності намірів ми вимагали від учасників програми підписання «Договору про тестування» з нульовою ціною. Цікаво, що більшість компаній-учасників виставили вимогу, щоб Договір був хоча б мінімально платним (я так розумію, це були якісь бухгалтерсько-податкові перверсії), і ми тоді на безплатному(!) тестуванні заробили перші кілька тисяч доларів (у програмі взяли участь близько сорока компаній).

1 червня 2012 року Хмара De Novo була офіційно введена в продуктивну експлуатацію, і в цей же день було підписано контракт з першим комерційним Замовником. По іронії долі, це була компанія «Інком», що вже багато років не існує, але на той час – лідер ринку системної інтеграції та наш прямий конкурент в цій сфері. А рік потому я написав першого листа з вітанням з першим Днем Хмари. Так і з'явилося це свято.

А далі була ціла історія – досить повільний старт, титанічні зусилля по євангелізації ринку, створення комерційної Хмари для компанії «Воля» у 2013-му (так, навіть таке було!), бурхливий ріст 2014-2015-го (безпосередньо пов'язаний з початком війни та евакуацією бізнесів з окупованих територій), перша спроба створення «хмари за кордоном» у 2014-му (невдала, Хмару створили, але продати так і не змогли), «наїзд» з боку Microsoft (відбилися, але було нелегко) та створення G-Cloud (перша в країні КСЗІ-сертифікована Хмара для держави) у 2016-му, поява перших гідних конкурентів у 2016-2017-му, невдала спроба виходу на ринок SMB (проєкт Supernovo, 2016-2018), створення суперуспішного HPI у 2017-му (знов таки – в основі була зовсім не технологія, а новітня бізнес-ідея), перехід до гіперконвергентної архітектури (NG-Cloud, хто не знає, NG – це «Next Generation») та друга спроба «хмари за кордоном» (EU-Cloud) у 2018-му, перша в країні сертифікована платформа для SAP-ландшафтів HANA-Cloud у 2019-му, подаючий певні надії HDI у 2021-му, «сервіси воєнного часу» сімейства «Geo XR» (були створені буквально за кілька тижнів під обстрілами, на межі лютого-березня 2022-го), та ціла купа ідей, яким ще доведеться пройти перевірку на життєздатність. Але це вже зовсім інша історія, і, сподіваюсь, в мене ще буде нагода розповісти її вам деталях. To be continued...

Ну і буквально кілька слів про досягнення та плани. За 10 років Хмара виросла приблизно в 120 разів (майже відповідно до закону Мура, але трішки швидше – ми, в середньому, подвоювали розмір Хмари кожні 18 місяців). Наразі гостро постало питання переходу від «бутікової» до «промислової» моделі виробництва хмарних сервісів. Як наслідок, минулого року було ініційовано цілу програму проєктів трансформації – від масштабування інженерної інфраструктури до повного редизайну фізичної/віртуальної мережі та кардинального оновлення технологічного стеку. Ну й операційна модель, як же без неї. Це все доволі непросто (майже як замінити двигуни літака в повітрі, без посадки), але цілком можливо за наявності «часу та натхнення» – щось ми вже зробили, щось робимо прямо зараз, щось заплановано на найближчу перспективу. Мабуть, найбільш розумна на теперішній час тактика – це дотримуватись універсального принципу «роби що маєш, та буде що буде».

Вітаю всіх з Днем Хмари! Далі буде...

P.S. Це перший раз, коли я вирішив в якості адресатів цього листа вказати «Всі співробітники компанії». Я усвідомив, що в компанії нема жодного співробітника, який би прямо або опосередковано не зробив би свій внесок в існування та розвиток нашої Хмари. І я щиро дякую всім вам за це!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист