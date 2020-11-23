23 ноября 2020 г., 16:45

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Эта идея пришла мне в голову дней десять назад. Слушая репортажи о карантине выходного дня, шараханьях правительства, требованиях эпидемиологов закрыть всё к чертовой матери и ожесточенном сопротивлении бизнес-сообщества, чье существование поставлено на грань существования, я поежился.

Только представил на секунду себя и нашу компанию в таком положении – уволить людей, объявить себя банкротом, уйти в бизнес-небытие – и стало мне до жути нехорошо и страшно. А радость и облегчение от того, что не по тебе сегодня звонит карантинный колокол, подтолкнули к мысли о помощи.

Вся последняя неделя прошла в ожесточенных спорах менеджеров De Novo. Нужна ли вообще кому-то наша помощь, можно ли предоставлять услугу ниже себестоимости, как покрывать возникающий убыток, сколько и на сколько давать, что скажут другие заказчики и ещё воз с тележкой других моментов. Давненько мы так не ругались.

В результате решили объявить программу «Підтримуємо Своїх!».

Я не знаю, как остановить этот проклятый Covid, как получить помощь от МВФ или как купить кислород и вакцину для всех. И да, к сожалению, мы (компания De Novo) не можем предоставлять услуги бесплатно, у нас не так много свободных ресурсов и мы живем только за те деньги, которые зарабатываем своим трудом.

Но мы готовы дать огромную, намного ниже производственной себестоимости, скидку на наше Облако до конца 2021 г. представителям тех индустрий, которые больше всех страдают, и, похоже, еще долго будут страдать от ущерба, наносимого Covid-19. Рестораны, бары, кинотеатры, клубы и многие другие – мы готовы вам помочь.

Пусть это будет нашим небольшим вкладом в вытаскивание украинской экономической телеги из трясины.

Если кому-то наше предложение хоть как-то поможет разгрузить операционные затраты и протянуть до лучших времён, я сочту, что подтолкнул своё колесо сансары хоть и на мизер, но в правильном направлении.

Если же услуга окажется невостребованной, я буду рад отсутствию у нас убытков и гораздо лучшему состоянию отечественного бизнеса, чем я сам себе надумал.

Підтримуємо Своїх

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