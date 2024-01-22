DJI представила FlyCart 30, який може перевозити до 40 кг

22 января 2024 г., 10:25

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DJI представила глобально DJI FlyCart 30 (FC30) - дрон-доставщик, долає традиційні транспортні виклики завдяки великій вантажопідйомності, великій дальності польоту, високій надійності та інтелектуальним функціям, як зазначається.



FC30 має коаксіальну чотирьохосьову, восьмилопатеву, багатороторну конфігурацію з гвинтами з вуглецевого волокна і може досягати максимальної швидкості польоту 20 м/с.



У конфігурації з двома батареями апарат може перевозити 30 кг корисного навантаження на відстань 16 км. В аварійній конфігурації з одним акумулятором вантажопідйомність збільшується до 40 кг на відстань 8 км.



Передача DJI O3 підтримує стабільний зв'язок між дроном і пультами дистанційного керування на відстані до 20 км.



Режим Dual Operator дозволяє передавати керування між двома пілотами, що знаходяться в різних місцях, одним клацанням миші.



FC30 має захист IP55, може працювати в діапазоні температур від -20° до 45° C (від -4° до 122° F) і може літати при вітрі до 12 м/с.



Стандартні пропелери оптимізовані для висот до 6000 м і підтримують політ на висоті до 3000 м з корисним навантаженням до 30 кг. Акумулятори, що самонагріваються, підтримують оптимальну продуктивність навіть за низьких температур.



Вбудовані в FC30 функції резервування та інтелектуальні функції безпеки допомагають забезпечити безпеку протягом всієї експлуатації. Перед зльотом він оцінює життєздатність маршруту польоту на основі умов навколишнього середовища і забезпечує передзлітну безпеку за допомогою аудіо-візуальних підказок і затримки запуску гвинта. Під час польоту подвійний активний радар з фазованою антенною решіткою та бінокулярна система зору забезпечують всепогодне багатовекторне інтелектуальне виявлення перешкод вдень і вночі. Вбудований приймач сигналів ADS-B своєчасно попереджає про літаки, що перебувають поблизу, з екіпажем. У надзвичайних ситуаціях вбудований парашут може розгортатися на низьких висотах і стабільно приземляти дрон, захищаючи людей і майно.



FC30 складається для легкого транспортування в автомобілі стандартного розміру.



У режимі Cargo корисне навантаження розміщується в 70-літровому кейсі, який оснащений датчиками ваги і центру тяжіння для поліпшення балансу і безпеки.



У режимі "Лебідка" вантаж перевозиться краном з лебідкою для доставки в райони, де немає зручних майданчиків для посадки. Система лебідки включає 20-метровий кабель, який може втягуватися вручну або автоматично зі швидкістю 0,8 м/с і може нести 40 кг. Система AR Projection допомагає точно розмістити вантаж, вказуючи прогнозовану точку приземлення. Під час польоту FC30 може інтелектуально регулювати своє положення, автоматично зменшуючи розгойдування вантажу.

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