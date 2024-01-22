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Гендиректор Google попередив співробітників про скорочення персоналу

22 января 2024 г., 11:25
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The Verge, посилаючись на свої джерела, пише, що генеральний директор Google Сундар Пічаї (Sundar Pichai) попередив співробітників про скорочення робочих місць в компанії.

Пічаї зазначив у записці, що скорочення в цьому році були зосереджені на видаленні «шарів» для спрощення виконання і швидкості роботи в деяких областях.

Цей крок додає ознак того, що скорочення робочих місць продовжиться цього року, оскільки компанії прагнуть впроваджувати програмне забезпечення зі штучним інтелектом та автоматизацію для полегшення робочого навантаження.

«Ці скорочення не є такими масштабними, як торішній, і не торкнуться кожної команди, - повідомив Пічаї у службовій записці. - У нас амбітні цілі, і ми будемо інвестувати в наші великі пріоритети в цьому році».

Представник Google підтвердив агентству Reuters, що електронний лист було надіслано всім співробітникам, але відмовився розкрити подальший зміст меморандуму.

Минулого тижня Google заявила, що звільнить кількох співробітників у своїх підрозділах голосових помічників, апаратних командах, відповідальних за Pixel, Nest і Fitbit, команді з продажу реклами, а також у своїй команді доповненої реальності.

У січні 2023 року Alphabet оголосила про плани скоротити 12 000 робочих місць, або 6% своєї глобальної робочої сили. Станом на вересень 2023 року в компанії було 182381 працівників по всьому світу.

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