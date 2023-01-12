Дисплей ROG Swift Pro PG248QP має частоту оновлення 540 Гц

12 января 2023 г., 16:25

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За заявою ASUS, ROG Swift Pro PG248QP — це перший у світі ігровий монітор із частотою оновлення 540 Гц. Такий показник досягнуто завдяки новій технології кіберспортивної TN-матриці (E-TN), яка має на 60% менший час відгуку, ніж звичайні TN-панелі, а тому може працювати із захмарною частотою оновлення та чітко показувати динамічні сцени. Нова конструкція підставки з лапками, які можна висувати та стопорити, утворює опору з набагато меншою площею, щоб звільнити на столі більше місця.



24,1-дюймовий ігровий монітор із роздільною здатністю Full HD (1920 x 1080) та надвисокою частотою оновлення 540 Гц (OC) призначено для професійних кіберспортсменів і захоплених геймерів. Процесор G-SYNC оснащено утилітою NVIDIA Reflex Analyzer, яка аналізує значення повної затримки системи, щоб надавати найкращу якість зображення в іграх. А майже нульову затримку звуку, чи то пострілів, чи то кроків, забезпечує цифро-аналоговий перетворювач ESS.



ROG Swift OLED PG27AQDM — це перший ігровий OLED-монітор ROG формату 1440p з частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс. Він має антивідблискове покриття з мікротекстурою, що забезпечує якість зображення за будь-якого освітлення, та пікову яскравість 1000 кд/м2.



Конструкцію системи охолодження суттєво вдосконалили, щоб зменшити робочу температуру. Серед змін — радіатор спеціальної форми та нове внутрішнє компонування. Щоб поліпшити розсіювання тепла, оптимізували потоки повітря всередині та збільшили вентиляційні отвори на верхній грані. Тепло стало більш рівномірно розсіюватися через задню стінку монітора. Середня температура знизилася на 5% порівняно з іншими 27-дюймовими ігровими OLED-моніторами. Система інтелектуальної оптимізації напруги контролює значення напруги, що подається на кожен піксель, гарантуючи стабільну яскравість. ROG тісно співпрацювала з виробником панелей, щоб визначити кореляцію між яскравістю OLED, рівнем напруги та робочою температурою. Убудований інтелектуальний алгоритм оптимізує напругу відповідно до змін температури, щоб яскравість панелі залишалася однаковою.



Крім того, ROG Swift OLED PG27AQDM має функцію Uniform Brightness, яка утримує яскравість на одному рівні, коли на зображенні з великою кількістю білого відбуваються різкі зміни. А ще відтепер можна легко змінювати системні функції та параметри OLED мишею у новій програмі DisplayWidget Center з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

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