Загальна потужність генераторів на мережі «Київстар» наближається до 40 МВт

12 января 2023 г., 17:35

Наразі сумарна потужність великих стаціонарних генераторів для резервування ключових технологічних майданчиків «Київстар» сягає 20 МВт, повідомив президент компанії Олександр Комаров. Ці об’єкти мережі телекомоператора повністю зарезервовані та мають достатній запас пального, щоб впоратися з наслідками блекауту. Тільки за добу 11 січня сталося 14 відключень технологічних майданчиків у 8 регіонах України.

Крім того, станом на початок року оператор зв’язку використовує 700 стаціонарних та мобільних дизель-генераторів сумарною потужністю близько 10 МВт. Найближчого місяця планується збільшити цей показник ще на 40%, до 14 МВт.

Але оскільки й цього недостатньо, триває кампанія «Бізнес єднається заради перемоги». На сьогодні «Київстар» використовує близько 400 підключень до генераторів сторонніх компаній сумарною потужністю близько 3 МВт. В опрацюванні ще понад 600 заявок – йде аналіз технічної можливості підключення.

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