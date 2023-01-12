Samsung SmartThings Station – центр управління розумного будинку

12 января 2023 г., 15:25

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Компанія Samsung Electronics анонсувала SmartThings Station – простий у використанні та доступний за ціною центр управління розумного будинку з функцією бездротової зарядки. Він сумісний з цілим рядом пристроїв розумного будинку, включаючи систему Matter. За допомогою SmartThings Station користувачі можуть автоматизувати різні сторони побуту та встановити розклад, який зробить їхнє повсякденне життя комфортнішим та допоможе економити електроенергію — наприклад, вимикати світло та побутову техніку.



«Розумний будинок не має бути чимось складним чи дорогим. Тому ми створили SmartThings — просту, надійну платформу підключення розумної техніки, що легко масштабується, — прокоментувала Чжеон Чжон (Jaeyeon Jung), виконавчий віцепрезидент і голова SmartThings, Центру платформи пристроїв Samsung Electronics. — Кількість підключених до Інтернету побутових приладів продовжує зростати, особливо після недавнього виходу стандарту Matter. Ми пишаємось тим, що допомагаємо зробити використання цих інноваційних технологій простіше».



Станцію SmartThings Station від Samsung легко налаштувати. Коли вмикається вперше, на смартфоні Samsung Galaxy з'являються повідомлення, що спливають, які допомагають користувачеві завершити встановлення. Власники також можуть активувати опцію підключення пристроїв за допомогою сканування QR-коду2 камерою смартфона.





Центр управління розумним будинком допомагає ряду пристроїв, таких як термостати, освітлювальні прилади та розетки, підключатися до іншої техніки через сервер розумного будинку, щоб разом з ними створити єдине середовище. SmartThings Station автоматизує сценарії, попередньо задані у програмі SmartThings, не вимагаючи ручного керування окремими пристроями.



Натисканням кнопки Smart Button на SmartThings Station користувачі можуть активувати сценарій, створений у програмі SmartThings. Наприклад, коли настав час лягати спати, швидким натисканням кнопки можна запустити процес підготовки до сну: вимкнути світло, закрити жалюзі і знизити температуру в будинку. Для перегляду однієї кнопки можна увімкнути телевізор і приглушити світло. Коли користувач виходить з дому, SmartThings Station може вимкнути розетки та прилади, що не використовуються, для економії енергії, а також активувати систему сигналізації.



На SmartThings Station можна запускати до трьох різних сценаріїв за допомогою короткого, довгого та подвійного натискання на клавішу Smart Button. Вони можуть бути активовані через програму SmartThings, незалежно від того, чи вдома, чи за його межами знаходиться користувач.



У платформу SmartThings Station інтегровано сервіс Samsung SmartThings Find для швидкого пошуку пристроїв. З його допомогою легко знаходити втрачені гаджети: подвійним натисканням на клавішу Smart Button відправляється виклик на смартфон, що знаходиться поблизу.



SmartThings Station також виконує роль сканера пристроїв, що завжди знаходиться вдома, і допомагає користувачам Samsung Galaxy відстежувати місцеперебування зареєстрованих гаджетів — від смартфонів, планшетів, пристроїв, що носяться, і навушників до особистих речей, таких як ключі або гаманець, з підключеною міткою Galaxy SmartT. Регулярно проводячи сканування, SmartThings Station повідомлятиме користувачів про місцеперебування підключених розумних пристроїв і міток, що знаходяться в будинку. Станція також передаватиме сповіщення на смартфон, якщо пристрій був винесений за межі будинку або повернуто назад.



SmartThings Station - це ще й зарядний пристрій з підтримкою бездротової зарядки потужністю 15 Вт, яка доповнює центр керування розумного будинку, оскільки повністю відповідає ритму життя сучасних користувачів.

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